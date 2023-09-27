27 сентября 2023

В Кургане опубликовали график выплат пособий в октябре. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы смогут получить выплаты на детей Фото:

В Кургане стали известны даты выплат детских пособий. Об этом сообщает социальный фонд России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Выплаты за предыдущий месяц на карту „Мир“: 5 октября выплатят ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала, 6 октября — ежемесячное детское пособие на детей до 1,5 лет работающим родителям», — указано в канале.

Также 3 октября жителям будут предоставлены выплаты по списку:

  • Единое пособие на детей;
  • Единое пособие беременным женщинам;
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
  • Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;
  • Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • Единовременное пособие при передаче ребенка в семью;
  • Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву.

Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону проведения СВО, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составляла 10 тысяч рублей.

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В Кургане стали известны даты выплат детских пособий. Об этом сообщает социальный фонд России по Курганской области в своем telegram-канале. «Выплаты за предыдущий месяц на карту „Мир“: 5 октября выплатят ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала, 6 октября — ежемесячное детское пособие на детей до 1,5 лет работающим родителям», — указано в канале. Также 3 октября жителям будут предоставлены выплаты по списку: Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону проведения СВО, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составляла 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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