В Кургане стали известны даты выплат детских пособий. Об этом сообщает социальный фонд России по Курганской области в своем telegram-канале.
«Выплаты за предыдущий месяц на карту „Мир“: 5 октября выплатят ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала, 6 октября — ежемесячное детское пособие на детей до 1,5 лет работающим родителям», — указано в канале.
Также 3 октября жителям будут предоставлены выплаты по списку:
- Единое пособие на детей;
- Единое пособие беременным женщинам;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- Единовременное пособие при передаче ребенка в семью;
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву.
Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону проведения СВО, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составляла 10 тысяч рублей.
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