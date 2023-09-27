В Кургане опубликовали график выплат пособий в октябре. Список

28 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Курганцы смогут получить выплаты на детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане стали известны даты выплат детских пособий. Об этом сообщает социальный фонд России по Курганской области в своем telegram-канале. «Выплаты за предыдущий месяц на карту „Мир“: 5 октября выплатят ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала, 6 октября — ежемесячное детское пособие на детей до 1,5 лет работающим родителям», — указано в канале. Также 3 октября жителям будут предоставлены выплаты по списку: Единое пособие на детей;

Единое пособие беременным женщинам;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Единовременное пособие при передаче ребенка в семью;

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву. Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону проведения СВО, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составляла 10 тысяч рублей.

В Кургане стали известны даты выплат детских пособий. Об этом сообщает социальный фонд России по Курганской области в своем telegram-канале. «Выплаты за предыдущий месяц на карту „Мир“: 5 октября выплатят ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала, 6 октября — ежемесячное детское пособие на детей до 1,5 лет работающим родителям», — указано в канале. Также 3 октября жителям будут предоставлены выплаты по списку: Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону проведения СВО, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составляла 10 тысяч рублей.