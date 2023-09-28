Защитники сада Нурова от стройки Павла Дацюка напишут в прокуратуру. Фото

28 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Активисты пытаются спасти от стройки исторический изгиб реки Исеть возле Царского моста Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге активистам, которые вышли на защиту сада Нурова от стройки компании «Радиус Девелопмент» (принадлежит экс-хоккеисту Павлу Дацюку), показали проект застройки. Даже при беглом осмотре защитники увидели, что береговые линии, которые хранят исторический изгиб, меняются, что, по мнению активистов, является нарушением. О том, как прошла встреча с представителем застройщика, URA.RU рассказала представитель инициативной группы Анастасия Катакова. «Они [представитель застройщика и юрист] наверно надеялись, что мы ничего не поймем из огромного проекта на несколько томов, который нам предоставили на короткий промежуток. Но даже при беглом осмотре мы увидели, что береговые линии изменяются, а это нарушение, потому что в зоне охраняемого природного ландшафта никаких изменений быть не должно. Также они не смогли дать ответ, есть ли в проекте отдельный раздел, в котором было бы указано, какие именно работы можно вести. Этот раздел должен быть принят органами охраны культурного наследия, а потом выноситься на общественные обсуждения. Но эти этапы были пропущены», — поделилась Анастасия Катакова. В планах у активистов написать заявление в прокуратуру, чтобы в ведомстве проверили, насколько законно ведутся работы на участке охраняемого природного ландшафта. После встречи с защитниками сада застройщик не остановил работы. Стройку «Радиус Девелопмент» разрешила администрация Екатеринбурга. На берегу Исети появится гостиница. Благоустройство всей набережной считается личным проектом мэра Екатеринбурга Алесея Орлова. В 2021-м он показал проект реконструкции, который должен сделать набережную крупнейшей в Европе. Активистам дали мало времени на то, чтобы посмотреть проект Фото предоставлено Анастасией Катаковой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге активистам, которые вышли на защиту сада Нурова от стройки компании «Радиус Девелопмент» (принадлежит экс-хоккеисту Павлу Дацюку), показали проект застройки. Даже при беглом осмотре защитники увидели, что береговые линии, которые хранят исторический изгиб, меняются, что, по мнению активистов, является нарушением. О том, как прошла встреча с представителем застройщика, URA.RU рассказала представитель инициативной группы Анастасия Катакова. «Они [представитель застройщика и юрист] наверно надеялись, что мы ничего не поймем из огромного проекта на несколько томов, который нам предоставили на короткий промежуток. Но даже при беглом осмотре мы увидели, что береговые линии изменяются, а это нарушение, потому что в зоне охраняемого природного ландшафта никаких изменений быть не должно. Также они не смогли дать ответ, есть ли в проекте отдельный раздел, в котором было бы указано, какие именно работы можно вести. Этот раздел должен быть принят органами охраны культурного наследия, а потом выноситься на общественные обсуждения. Но эти этапы были пропущены», — поделилась Анастасия Катакова. В планах у активистов написать заявление в прокуратуру, чтобы в ведомстве проверили, насколько законно ведутся работы на участке охраняемого природного ландшафта. После встречи с защитниками сада застройщик не остановил работы. Стройку «Радиус Девелопмент» разрешила администрация Екатеринбурга. На берегу Исети появится гостиница. Благоустройство всей набережной считается личным проектом мэра Екатеринбурга Алесея Орлова. В 2021-м он показал проект реконструкции, который должен сделать набережную крупнейшей в Европе.