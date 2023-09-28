28 сентября 2023

Бухгалтера мэрии курганского округа судят по делу о крупной растрате

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей Фото:

В Белозерском округе (Курганская область) бухгалтера местной администрации судят по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных госслужащих.

«В Белозерском районном суде рассматривают дело о растрате в отношении бухгалтера одного из отделов мэрии округа», — сообщили источники. По их информации, женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей.

Редакция обратилась за комментарием в областную прокуратуру. Там подтвердили, что в суде рассматривают дело по ст. 160 ч.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Обвиняемой является бухгалтер-ревизор из структуры белозерской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском округе директору местного МУП вынесли приговор за растрату в особо крупном размере. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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В Белозерском округе (Курганская область) бухгалтера местной администрации судят по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных госслужащих. «В Белозерском районном суде рассматривают дело о растрате в отношении бухгалтера одного из отделов мэрии округа», — сообщили источники. По их информации, женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей. Редакция обратилась за комментарием в областную прокуратуру. Там подтвердили, что в суде рассматривают дело по ст. 160 ч.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Обвиняемой является бухгалтер-ревизор из структуры белозерской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском округе директору местного МУП вынесли приговор за растрату в особо крупном размере. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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