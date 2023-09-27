Единственный замдиректора курганского департамента образования уходит в отставку

28 сентября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Иван Хлебников ушел в отпуск с последующим увольнением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области Заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников увольняется и планирует перебраться в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областным властям. Сам Хлебников подтвердил агентству, что уходит в отпуск с последующим увольнением. «Я с завтрашнего дня ухожу в отпуск, из которого не выйду по собственному желанию. Завтра уезжаю в отпуск. После отдыха приму решение о дальнейшей работе», — сказал Иван Хлебников. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что заместитель директора департамента Иван Хлебников с 29 сентября уходит в отпуск. Хлебников был назначен на должность замдиректора департамента образования и науки Курганской области в декабре 2018 года. До повышения он работал заместителем начальника управления по соцполитике в правительстве региона. Ранее URA.RU писало, что первый замдиректора департамента образования и науки Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) уволилась с должности в январе 2023 года, проработав меньше года. До настоящего времени должность первого замдиректора остается вакантной.

Заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников увольняется и планирует перебраться в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областным властям. Сам Хлебников подтвердил агентству, что уходит в отпуск с последующим увольнением. «Я с завтрашнего дня ухожу в отпуск, из которого не выйду по собственному желанию. Завтра уезжаю в отпуск. После отдыха приму решение о дальнейшей работе», — сказал Иван Хлебников. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что заместитель директора департамента Иван Хлебников с 29 сентября уходит в отпуск. Хлебников был назначен на должность замдиректора департамента образования и науки Курганской области в декабре 2018 года. До повышения он работал заместителем начальника управления по соцполитике в правительстве региона. Ранее URA.RU писало, что первый замдиректора департамента образования и науки Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) уволилась с должности в январе 2023 года, проработав меньше года. До настоящего времени должность первого замдиректора остается вакантной.