На тюменском автовокзале ужесточат контроль безопасности

На Тюменском автовокзале появятся новые камеры видеонаблюдения, контрольно-пропускной пункт и система контроля доступа в здание. Завершено определение подрядчика, который обновит технические средства безопасности, сообщает единый портал госзакупок.
«Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная цена аукциона — 36,6 млн рублей. Статус — определение поставщика завершено, обновлены данные о заключении контракта», — говорится на портале.
По данным ГИС «Закупки», поставщиком стала тюменская фирма «Ада — Плюс». Как сообщает система СБИС, у этой фирмы относительно стабильная финансовая ситуация. К тому же, в ее портфеле есть исполненные муниципальные контракты в Тюменской и Свердловской областях, связанные с капитальными ремонтами различных зданий.
По условиям контракта, «Ада — Плюс» должна будет установить новые системы безопасности на тюменском автовокзале до середины декабря. Ранее URA.RU рассказало о закупке, призванной защитить от террористов тюменские дороги.
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