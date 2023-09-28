На тюменском автовокзале ужесточат контроль безопасности

Автовокзал «Тюмень» оснастят новыми камерами наблюдения, КПП и контролем доступа
© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автовокзал тюмень
На все работы у подрядчика осталось всего 2,5 месяца Фото:

На Тюменском автовокзале появятся новые камеры видеонаблюдения, контрольно-пропускной пункт и система контроля доступа в здание. Завершено определение подрядчика, который обновит технические средства безопасности, сообщает единый портал госзакупок.

«Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная цена аукциона — 36,6 млн рублей. Статус — определение поставщика завершено, обновлены данные о заключении контракта», — говорится на портале.

По данным ГИС «Закупки», поставщиком стала тюменская фирма «Ада — Плюс». Как сообщает система СБИС, у этой фирмы относительно стабильная финансовая ситуация. К тому же, в ее портфеле есть исполненные муниципальные контракты в Тюменской и Свердловской областях, связанные с капитальными ремонтами различных зданий.

По условиям контракта, «Ада — Плюс» должна будет установить новые системы безопасности на тюменском автовокзале до середины декабря. Ранее URA.RU рассказало о закупке, призванной защитить от террористов тюменские дороги.

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На Тюменском автовокзале появятся новые камеры видеонаблюдения, контрольно-пропускной пункт и система контроля доступа в здание. Завершено определение подрядчика, который обновит технические средства безопасности, сообщает единый портал госзакупок. «Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная цена аукциона — 36,6 млн рублей. Статус — определение поставщика завершено, обновлены данные о заключении контракта», — говорится на портале. По данным ГИС «Закупки», поставщиком стала тюменская фирма «Ада — Плюс». Как сообщает система СБИС, у этой фирмы относительно стабильная финансовая ситуация. К тому же, в ее портфеле есть исполненные муниципальные контракты в Тюменской и Свердловской областях, связанные с капитальными ремонтами различных зданий. По условиям контракта, «Ада — Плюс» должна будет установить новые системы безопасности на тюменском автовокзале до середины декабря. Ранее URA.RU рассказало о закупке, призванной защитить от террористов тюменские дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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