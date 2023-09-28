На тюменском автовокзале ужесточат контроль безопасности

Автовокзал «Тюмень» оснастят новыми камерами наблюдения, КПП и контролем доступа

28 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

На все работы у подрядчика осталось всего 2,5 месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Тюменском автовокзале появятся новые камеры видеонаблюдения, контрольно-пропускной пункт и система контроля доступа в здание. Завершено определение подрядчика, который обновит технические средства безопасности, сообщает единый портал госзакупок. «Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная цена аукциона — 36,6 млн рублей. Статус — определение поставщика завершено, обновлены данные о заключении контракта», — говорится на портале. По данным ГИС «Закупки», поставщиком стала тюменская фирма «Ада — Плюс». Как сообщает система СБИС, у этой фирмы относительно стабильная финансовая ситуация. К тому же, в ее портфеле есть исполненные муниципальные контракты в Тюменской и Свердловской областях, связанные с капитальными ремонтами различных зданий. По условиям контракта, «Ада — Плюс» должна будет установить новые системы безопасности на тюменском автовокзале до середины декабря. Ранее URA.RU рассказало о закупке, призванной защитить от террористов тюменские дороги.

На Тюменском автовокзале появятся новые камеры видеонаблюдения, контрольно-пропускной пункт и система контроля доступа в здание. Завершено определение подрядчика, который обновит технические средства безопасности, сообщает единый портал госзакупок. «Закупка № 0167200003423005112, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная цена аукциона — 36,6 млн рублей. Статус — определение поставщика завершено, обновлены данные о заключении контракта», — говорится на портале. По данным ГИС «Закупки», поставщиком стала тюменская фирма «Ада — Плюс». Как сообщает система СБИС, у этой фирмы относительно стабильная финансовая ситуация. К тому же, в ее портфеле есть исполненные муниципальные контракты в Тюменской и Свердловской областях, связанные с капитальными ремонтами различных зданий. По условиям контракта, «Ада — Плюс» должна будет установить новые системы безопасности на тюменском автовокзале до середины декабря. Ранее URA.RU рассказало о закупке, призванной защитить от террористов тюменские дороги.