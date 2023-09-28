Свердловскому мэру грозит шесть лет тюрьмы за посещение Крыма

28 сентября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Летников посетил Крым за бюджетные деньги Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Главе Горноуральского городского округа (Свердловская область) Дмитрию Летникову грозит до шести лет колонии за посещения Крыма и других мест отдыха за бюджетные деньги. По данным агентства URA.RU, на него заведено уголовное дело за растрату. «Летников проходит фигурантом по коррупционному уголовному делу о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Поездки в санатории Крыма, Башкирии и Челябинской области за бюджетные деньги оценивают в полмиллиона рублей. Курсы повышения квалификации по противодействию коррупции не дали должного результата», — сообщил источник агентства. В подробностях дела разбираются следователи — Летникову грозит до шести лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области — в ведомстве подтвердили информацию. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.

Главе Горноуральского городского округа (Свердловская область) Дмитрию Летникову грозит до шести лет колонии за посещения Крыма и других мест отдыха за бюджетные деньги. По данным агентства URA.RU, на него заведено уголовное дело за растрату. «Летников проходит фигурантом по коррупционному уголовному делу о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Поездки в санатории Крыма, Башкирии и Челябинской области за бюджетные деньги оценивают в полмиллиона рублей. Курсы повышения квалификации по противодействию коррупции не дали должного результата», — сообщил источник агентства. В подробностях дела разбираются следователи — Летникову грозит до шести лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области — в ведомстве подтвердили информацию. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.