Четвертого фигуранта по делу об издевательстве над мигрантом в Копейске отправили в СИЗО

Четвертый фигурант по делу о похищении мигранта проведет в СИЗО два месяца

Ближайшие два месяца подозреваемый проведет под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Издевательство над мигрантом в лесу под Челябинском

Последнего из четырех фигурантов дела о похищении, побоях и издевательстве над мигрантом в Копейске (Челябинская область) 28 сентября отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 26 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

27 сентября суд отправил под стражу одного из подозреваемых, другого фигуранта отправили под домашний арест. 28 числа было решено, где проведут ближайшие месяцы последние двое из изуверов — в следственном изоляторе.

Четверо молодых челябинцев заманили 20-летнего уроженца Таджикистана на свидание от имени девушки, скрутили и запихнули в багажник машины. Мужчину вывезли в район лесополосы копейского поселка Старокамышинск.

Затем мигранта привязали к дереву, угрожали предметом, похожим на пистолет, заставляли лаять. О факте издевательств стало известно после того, как видео с издевательствами оказалось в соцсетях.