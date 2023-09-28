Четвертого фигуранта по делу об издевательстве над мигрантом в Копейске отправили в СИЗО

Четвертый фигурант по делу о похищении мигранта проведет в СИЗО два месяца
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Ближайшие два месяца подозреваемый проведет под стражей Фото:
новость из сюжета
Издевательство над мигрантом в лесу под Челябинском

Последнего из четырех фигурантов дела о похищении, побоях и издевательстве над мигрантом в Копейске (Челябинская область) 28 сентября отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 26 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

27 сентября суд отправил под стражу одного из подозреваемых, другого фигуранта отправили под домашний арест. 28 числа было решено, где проведут ближайшие месяцы последние двое из изуверов — в следственном изоляторе.

Четверо молодых челябинцев заманили 20-летнего уроженца Таджикистана на свидание от имени девушки, скрутили и запихнули в багажник машины. Мужчину вывезли в район лесополосы копейского поселка Старокамышинск.

Затем мигранта привязали к дереву, угрожали предметом, похожим на пистолет, заставляли лаять. О факте издевательств стало известно после того, как видео с издевательствами оказалось в соцсетях.

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Последнего из четырех фигурантов дела о похищении, побоях и издевательстве над мигрантом в Копейске (Челябинская область) 28 сентября отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 26 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 27 сентября суд отправил под стражу одного из подозреваемых, другого фигуранта отправили под домашний арест. 28 числа было решено, где проведут ближайшие месяцы последние двое из изуверов — в следственном изоляторе. Четверо молодых челябинцев заманили 20-летнего уроженца Таджикистана на свидание от имени девушки, скрутили и запихнули в багажник машины. Мужчину вывезли в район лесополосы копейского поселка Старокамышинск. Затем мигранта привязали к дереву, угрожали предметом, похожим на пистолет, заставляли лаять. О факте издевательств стало известно после того, как видео с издевательствами оказалось в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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