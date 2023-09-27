Под Челябинском скинхеды вывезли в лес, раздели и заставили лаять мигранта

27 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Челябинские полицейские задержали троих предполагаемых участников издевательств Фото: Анна Майорова © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, группа скинхедов вывезла в лес мигранта, который, по их мнению, похитил двух школьниц и изнасиловал одну из них. Они издевались над ним, раздели его догола и заставили лаять. В настоящее время они задержаны. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Скинхеды с фейкового аккаунта писали мигранту от имени некой девушки. Назначили встречу, а когда он появился, затолкали в машину, увезли в лес и издевались над ним. Били, надели ошейник и заставили лаять. Скинхедов задержали», — рассказал источник. Машина на видео, на котором запечатлены издевательства, имела курганские номера. Поэтому первоначально проверкой занимались полицейские из Кургана. Позднее выяснилось, что происходящее снималось в лесу близ Копейска. URA.RU связалось с пресс-службой СКР. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельство произошедшего. Подробная информация будет позднее.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, группа скинхедов вывезла в лес мигранта, который, по их мнению, похитил двух школьниц и изнасиловал одну из них. Они издевались над ним, раздели его догола и заставили лаять. В настоящее время они задержаны. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Скинхеды с фейкового аккаунта писали мигранту от имени некой девушки. Назначили встречу, а когда он появился, затолкали в машину, увезли в лес и издевались над ним. Били, надели ошейник и заставили лаять. Скинхедов задержали», — рассказал источник. Машина на видео, на котором запечатлены издевательства, имела курганские номера. Поэтому первоначально проверкой занимались полицейские из Кургана. Позднее выяснилось, что происходящее снималось в лесу близ Копейска. URA.RU связалось с пресс-службой СКР. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельство произошедшего. Подробная информация будет позднее.