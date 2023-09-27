Путин назначил новых судей в ЯНАО

Указом президента РФ Владимира Путина на должность заместителя председателя Арбитражного суда ЯНАО назначен Максим Голощапов, назначение зампредседателя Ноябрьского городского суда получила Татьяна Габова. Документ подписан 27 сентября.
«Назначить на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Ноябрьского городского суда в ЯНАО Татьяну Николаевну Габову. Заместителем председателя Арбитражного суда ЯНАО назначить Максима Витальевича Голощапова», — следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказало, что председателем Арбитражного суда ЯНАО был назначен Даниил Дерхо. На заседании окружного Заксобрания 28 сентября назначение на должность мирового судьи в Тазовском районе назначена Олеся Лысова.
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