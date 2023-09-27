27 сентября 2023

Путин назначил новых судей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу росгвардейца, сбившего ребенка. Курган, судебное заседание, судья, суд
В ЯНАО указом Владимира Путина назначены новые судьи (фото из архива) Фото:

Указом президента РФ Владимира Путина на должность заместителя председателя Арбитражного суда ЯНАО назначен Максим Голощапов, назначение зампредседателя Ноябрьского городского суда получила Татьяна Габова. Документ подписан 27 сентября.

«Назначить на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Ноябрьского городского суда в ЯНАО Татьяну Николаевну Габову. Заместителем председателя Арбитражного суда ЯНАО назначить Максима Витальевича Голощапова», — следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказало, что председателем Арбитражного суда ЯНАО был назначен Даниил Дерхо. На заседании окружного Заксобрания 28 сентября назначение на должность мирового судьи в Тазовском районе назначена Олеся Лысова.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Указом президента РФ Владимира Путина на должность заместителя председателя Арбитражного суда ЯНАО назначен Максим Голощапов, назначение зампредседателя Ноябрьского городского суда получила Татьяна Габова. Документ подписан 27 сентября. «Назначить на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Ноябрьского городского суда в ЯНАО Татьяну Николаевну Габову. Заместителем председателя Арбитражного суда ЯНАО назначить Максима Витальевича Голощапова», — следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказало, что председателем Арбитражного суда ЯНАО был назначен Даниил Дерхо. На заседании окружного Заксобрания 28 сентября назначение на должность мирового судьи в Тазовском районе назначена Олеся Лысова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...