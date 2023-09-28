В районе ХМАО создали бизнес-школу для удаленных поселков

28 сентября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Уроки по финансовой грамотности проводят для детей 4-11 классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовском районе создали бизнес-школу для детей. Чиновники обучают школьников поселений финансовой грамотности. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации. «Специалисты департамента финансов администрации района, финансовых органов городских и сельских поселений района проводят выездные обучающие мероприятия для учащихся школ района. Уроки финансовой грамотности уже прошли в десяти образовательных учреждениях района», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Авторы проекта рассчитывают, что практические занятия позволят школьникам лучше разобраться в финансовых тонкостях. Уроки проводят для детей 4-11 классов. Кроме общих вопросов об умении распоряжаться деньгами, эксперты учат детей ставить финансовые цели. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовской районе устраивали праздник с северной экзотикой. Традиционными элементами мероприятий в районе являются спортивные игры народов ханты и манси.

В Нижневартовском районе создали бизнес-школу для детей. Чиновники обучают школьников поселений финансовой грамотности. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации. «Специалисты департамента финансов администрации района, финансовых органов городских и сельских поселений района проводят выездные обучающие мероприятия для учащихся школ района. Уроки финансовой грамотности уже прошли в десяти образовательных учреждениях района», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Авторы проекта рассчитывают, что практические занятия позволят школьникам лучше разобраться в финансовых тонкостях. Уроки проводят для детей 4-11 классов. Кроме общих вопросов об умении распоряжаться деньгами, эксперты учат детей ставить финансовые цели. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовской районе устраивали праздник с северной экзотикой. Традиционными элементами мероприятий в районе являются спортивные игры народов ханты и манси.