В районе ХМАО создали бизнес-школу для удаленных поселков

В Нижневартовском районе создали бизнес-школу для детей. Чиновники обучают школьников поселений финансовой грамотности. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации.
«Специалисты департамента финансов администрации района, финансовых органов городских и сельских поселений района проводят выездные обучающие мероприятия для учащихся школ района. Уроки финансовой грамотности уже прошли в десяти образовательных учреждениях района», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Авторы проекта рассчитывают, что практические занятия позволят школьникам лучше разобраться в финансовых тонкостях. Уроки проводят для детей 4-11 классов. Кроме общих вопросов об умении распоряжаться деньгами, эксперты учат детей ставить финансовые цели.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовской районе устраивали праздник с северной экзотикой. Традиционными элементами мероприятий в районе являются спортивные игры народов ханты и манси.
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