В районе ХМАО создали бизнес-школу для удаленных поселков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
Уроки по финансовой грамотности проводят для детей 4-11 классов Фото:

В Нижневартовском районе создали бизнес-школу для детей. Чиновники обучают школьников поселений финансовой грамотности. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации.

«Специалисты департамента финансов администрации района, финансовых органов городских и сельских поселений района проводят выездные обучающие мероприятия для учащихся школ района. Уроки финансовой грамотности уже прошли в десяти образовательных учреждениях района», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Авторы проекта рассчитывают, что практические занятия позволят школьникам лучше разобраться в финансовых тонкостях. Уроки проводят для детей 4-11 классов. Кроме общих вопросов об умении распоряжаться деньгами, эксперты учат детей ставить финансовые цели.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовской районе устраивали праздник с северной экзотикой. Традиционными элементами мероприятий в районе являются спортивные игры народов ханты и манси.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе создали бизнес-школу для детей. Чиновники обучают школьников поселений финансовой грамотности. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации. «Специалисты департамента финансов администрации района, финансовых органов городских и сельских поселений района проводят выездные обучающие мероприятия для учащихся школ района. Уроки финансовой грамотности уже прошли в десяти образовательных учреждениях района», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Авторы проекта рассчитывают, что практические занятия позволят школьникам лучше разобраться в финансовых тонкостях. Уроки проводят для детей 4-11 классов. Кроме общих вопросов об умении распоряжаться деньгами, эксперты учат детей ставить финансовые цели. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовской районе устраивали праздник с северной экзотикой. Традиционными элементами мероприятий в районе являются спортивные игры народов ханты и манси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...