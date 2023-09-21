В районе ХМАО устроят праздник с северной экзотикой

В Нижневартовском районе ХМАО пройдет праздник коренных народов

В Охтеурье пройдет традиционный для коренных народов севера «Праздник осени» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Охтеурье пройдет традиционный для коренных народов севера «Праздник осени». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«В национальном селе Охтеурье пройдет традиционный „Праздник осени“. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях и познакомиться с культурой коренных народов Севера», — анонсировали мероприятие в ведомстве.

В селе откроют тематические площадки, проведут презентацию творческих работ конкурсов «Мастер года» и «Юный подмастерье» и концерт. Традиционными элементами праздника в районе являются спортивные игры народов ханты и манси: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, эстафетные забеги.

При благоприятной погоде игры пройдут на открытом воздухе. При плохой организаторы перенесут их в спортивный зал местной школы.