В районе ХМАО устроят праздник с северной экзотикой

В Охтеурье пройдет традиционный для коренных народов севера «Праздник осени». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.
«В национальном селе Охтеурье пройдет традиционный „Праздник осени“. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях и познакомиться с культурой коренных народов Севера», — анонсировали мероприятие в ведомстве.
В селе откроют тематические площадки, проведут презентацию творческих работ конкурсов «Мастер года» и «Юный подмастерье» и концерт. Традиционными элементами праздника в районе являются спортивные игры народов ханты и манси: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, эстафетные забеги.
При благоприятной погоде игры пройдут на открытом воздухе. При плохой организаторы перенесут их в спортивный зал местной школы.
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