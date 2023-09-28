Свердловский штурмовик: польские наемники едят таблетки, чтобы потерять страх

28 сентября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Некоторые солдаты, воюющие на стороне ВСУ, сидят на допингах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Наемники, воюющие на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции, употребляют таблетки, которые напрочь лишают чувства страха, и даже после серьезных ранений позволяют идти вперед. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал свердловчанин, участвующий в СВО в качестве штурмовика. «Работали в районе Кременной, по тепловизору обнаружили врага. Навели арту (артиллерию, прим. URA.RU), та начала по ним работать. Мы пошли на штурм. У противника одна группа отодвигалась назад, вторая прикрывала ее, но потом эта же группа, которая прикрывала, почему-то выдвинулась в нашу сторону. Наш пулеметчик начал работать по ногам противников, чтобы в дальнейшем взять в плен, но эти же персонажи начали вставать и, хромая, идти вперед. Пока снайпер им в голову не отработал, эти ребята не успокоились. Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел, когда они после „строчки“ начали вставать и идти», — поделился собеседник. После того, как российские бойцы уже зашли на позицию, то обнаружили там польского наемника. У него серьезно была повреждена задняя часть головы, при этом он спокойно сидел и разговаривал. «Мы были очень удивлены, как с таким ранением вообще можно разговаривать нормально. Нашли рядом с ним розовые таблетки и порошок, и он пояснил, что закидываешь таблетку, тебе становится хорошо, страх пропадает. Фиг знает, что это такое», — рассказал боец. Ранее URA.RU приводил рассказ другого бойца из Свердловской области. Он рассказывал, что военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наемники, воюющие на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции, употребляют таблетки, которые напрочь лишают чувства страха, и даже после серьезных ранений позволяют идти вперед. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал свердловчанин, участвующий в СВО в качестве штурмовика. «Работали в районе Кременной, по тепловизору обнаружили врага. Навели арту (артиллерию, прим. URA.RU), та начала по ним работать. Мы пошли на штурм. У противника одна группа отодвигалась назад, вторая прикрывала ее, но потом эта же группа, которая прикрывала, почему-то выдвинулась в нашу сторону. Наш пулеметчик начал работать по ногам противников, чтобы в дальнейшем взять в плен, но эти же персонажи начали вставать и, хромая, идти вперед. Пока снайпер им в голову не отработал, эти ребята не успокоились. Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел, когда они после „строчки“ начали вставать и идти», — поделился собеседник. После того, как российские бойцы уже зашли на позицию, то обнаружили там польского наемника. У него серьезно была повреждена задняя часть головы, при этом он спокойно сидел и разговаривал. «Мы были очень удивлены, как с таким ранением вообще можно разговаривать нормально. Нашли рядом с ним розовые таблетки и порошок, и он пояснил, что закидываешь таблетку, тебе становится хорошо, страх пропадает. Фиг знает, что это такое», — рассказал боец. Ранее URA.RU приводил рассказ другого бойца из Свердловской области. Он рассказывал, что военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически.