Свердловский штурмовик: польские наемники едят таблетки, чтобы потерять страх

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Некоторые солдаты, воюющие на стороне ВСУ, сидят на допингах Фото:

Наемники, воюющие на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции, употребляют таблетки, которые напрочь лишают чувства страха, и даже после серьезных ранений позволяют идти вперед. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал свердловчанин, участвующий в СВО в качестве штурмовика.

«Работали в районе Кременной, по тепловизору обнаружили врага. Навели арту (артиллерию, прим. URA.RU), та начала по ним работать. Мы пошли на штурм. У противника одна группа отодвигалась назад, вторая прикрывала ее, но потом эта же группа, которая прикрывала, почему-то выдвинулась в нашу сторону. Наш пулеметчик начал работать по ногам противников, чтобы в дальнейшем взять в плен, но эти же персонажи начали вставать и, хромая, идти вперед. Пока снайпер им в голову не отработал, эти ребята не успокоились. Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел, когда они после „строчки“ начали вставать и идти», — поделился собеседник.

После того, как российские бойцы уже зашли на позицию, то обнаружили там польского наемника. У него серьезно была повреждена задняя часть головы, при этом он спокойно сидел и разговаривал. «Мы были очень удивлены, как с таким ранением вообще можно разговаривать нормально. Нашли рядом с ним розовые таблетки и порошок, и он пояснил, что закидываешь таблетку, тебе становится хорошо, страх пропадает. Фиг знает, что это такое», — рассказал боец.

Ранее URA.RU приводил рассказ другого бойца из Свердловской области. Он рассказывал, что военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически.

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Наемники, воюющие на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции, употребляют таблетки, которые напрочь лишают чувства страха, и даже после серьезных ранений позволяют идти вперед. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал свердловчанин, участвующий в СВО в качестве штурмовика. «Работали в районе Кременной, по тепловизору обнаружили врага. Навели арту (артиллерию, прим. URA.RU), та начала по ним работать. Мы пошли на штурм. У противника одна группа отодвигалась назад, вторая прикрывала ее, но потом эта же группа, которая прикрывала, почему-то выдвинулась в нашу сторону. Наш пулеметчик начал работать по ногам противников, чтобы в дальнейшем взять в плен, но эти же персонажи начали вставать и, хромая, идти вперед. Пока снайпер им в голову не отработал, эти ребята не успокоились. Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел, когда они после „строчки“ начали вставать и идти», — поделился собеседник. После того, как российские бойцы уже зашли на позицию, то обнаружили там польского наемника. У него серьезно была повреждена задняя часть головы, при этом он спокойно сидел и разговаривал. «Мы были очень удивлены, как с таким ранением вообще можно разговаривать нормально. Нашли рядом с ним розовые таблетки и порошок, и он пояснил, что закидываешь таблетку, тебе становится хорошо, страх пропадает. Фиг знает, что это такое», — рассказал боец. Ранее URA.RU приводил рассказ другого бойца из Свердловской области. Он рассказывал, что военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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