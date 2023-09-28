Женщина предстанет перед судом за истязание малолетнего сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная мать из Кургана стала главной героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Женщину обвиняют в истязании девятилетнего сына. Также соседи по общежитию утверждают, что она избила старшего ребенка ножкой от кухонного стола, следует из описания программы.

«По данным следствия, многодетная мать причиняла физические и психические страдания девятилетнему ребенку путем систематического нанесения побоев. А в конце мая этого года она ударила старшего сына ножкой от кухонного стола, нанеся ребенку черепно-мозговую травму», — указано на странице передачи в соцсети «ВКонтакте».

Мать пятерых детей настаивает на своей невиновности. По ее словам, она никого не била, а наказывала за воровство криком и стоянием в углу, сведения соседей — это домыслы. Передача вышла в эфир 28 сентября.

Авторы проекта подчеркивают, что сейчас женщину ограничили в родительских правах. На данный момент все, кроме одного ребенка, находятся в курганском реабилитационном центре. Средний сын живет у родного отца.

Ранее жительница города Петухово обратилась за помощью в программу «Мужское / Женское», чтобы вернуть своих детей из центра временного содержания несовершеннолетних. Передача вышла в эфир на Первом канале в апреле.