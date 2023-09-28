Первый канал: многодетную мать из Кургана осудят за истязание девятилетнего сына. Видео

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Женщина предстанет перед судом за истязание малолетнего сына Фото:

Многодетная мать из Кургана стала главной героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Женщину обвиняют в истязании девятилетнего сына. Также соседи по общежитию утверждают, что она избила старшего ребенка ножкой от кухонного стола, следует из описания программы.

«По данным следствия, многодетная мать причиняла физические и психические страдания девятилетнему ребенку путем систематического нанесения побоев. А в конце мая этого года она ударила старшего сына ножкой от кухонного стола, нанеся ребенку черепно-мозговую травму», — указано на странице передачи в соцсети «ВКонтакте».

Мать пятерых детей настаивает на своей невиновности. По ее словам, она никого не била, а наказывала за воровство криком и стоянием в углу, сведения соседей — это домыслы. Передача вышла в эфир 28 сентября.

Авторы проекта подчеркивают, что сейчас женщину ограничили в родительских правах. На данный момент все, кроме одного ребенка, находятся в курганском реабилитационном центре. Средний сын живет у родного отца.

Ранее жительница города Петухово обратилась за помощью в программу «Мужское / Женское», чтобы вернуть своих детей из центра временного содержания несовершеннолетних. Передача вышла в эфир на Первом канале в апреле.

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Многодетная мать из Кургана стала главной героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Женщину обвиняют в истязании девятилетнего сына. Также соседи по общежитию утверждают, что она избила старшего ребенка ножкой от кухонного стола, следует из описания программы. «По данным следствия, многодетная мать причиняла физические и психические страдания девятилетнему ребенку путем систематического нанесения побоев. А в конце мая этого года она ударила старшего сына ножкой от кухонного стола, нанеся ребенку черепно-мозговую травму», — указано на странице передачи в соцсети «ВКонтакте». Мать пятерых детей настаивает на своей невиновности. По ее словам, она никого не била, а наказывала за воровство криком и стоянием в углу, сведения соседей — это домыслы. Передача вышла в эфир 28 сентября. Авторы проекта подчеркивают, что сейчас женщину ограничили в родительских правах. На данный момент все, кроме одного ребенка, находятся в курганском реабилитационном центре. Средний сын живет у родного отца. Ранее жительница города Петухово обратилась за помощью в программу «Мужское / Женское», чтобы вернуть своих детей из центра временного содержания несовершеннолетних. Передача вышла в эфир на Первом канале в апреле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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