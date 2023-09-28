Тюменцам придется отказаться от ипотеки без господдержки

В Тюмени за месяц в полтора раза снизился запрос на стандартную ипотеку

Высокий процент по ипотеке отпугивает покупателей и взвинчивает цены на вторичном рынке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы начали отказываться от стандартных ипотечных программ, не подразумевающих господдержку. О том, что банки выставляют высокие проценты по новым заявкам, URA.RU рассказал житель Тюмени, который в сентябре пытался приобрести недвижимость.

«Собирался купить квартиру на вторичном рынке. Сначала немного впал в шок от цены, она оказалась на процентов 10 выше, чем месяц назад, когда я только приценивался. А потом обратился в несколько банков и получил еще один шок: минимальная ставка, которую мне предложили, составила 16%», — поделился тюменец с URA.RU.

В объединении риэлторов Тюменской области подтвердили, что интерес к классическим ипотечным продуктам из-за высоких ставок снизился с конца августа в 1,5 раза. «В настоящий момент бланки отрабатывают тот вал заявок, который получили накануне повышения ключевой ставки. Продлили сохранение старых условий и на этом делают статистику, поэтому в официальных отчетах этой информации пока не видно. Однако к концу октября предварительно одобренные заявки кончатся и картина изменится», — пояснил URA.RU источник в риэлторском сообществе.

Эту информацию косвенно подтвердили в одном из крупных ипотечных операторов. По словам пресс-службы ВТБ, в настоящий момент менеджеры действительно продолжают отрабатывать заявки, которые одобрили еще в августе. «По нашим последним данным, на классическую ипотеку сейчас приходится 47%, остальные 53% статистики — это льготные программы. Но это цифры за август. Какая картина будет по итогам сентября, пока неизвестно», — заявили URA.RU в пресс-службе финансовой структуры.

Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прогнозирует, что реальный итог увеличения ключевой ставки и ставок по ипотеке бизнес почувствует ближе к декабрю. «Не стоит удивляться, когда и в октябре и даже в ноябре финансовые показатели продаж будут высокими. Посещаемость нашего сайта в сентябре конечно падает на 10% к августу, но в целом пока на вполне приемлемом уровне», — отмечает Хусаинов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало о повышении цен на недвижимость в Тюмени. Это произошло из-за высокого спроса и дефицита бюджетного жилья.