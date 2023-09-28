В Свердловской области за неделю подешевела молочная продукция

29 сентября 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Заметнее всего на Среднем Урале подешевел маргарин Фото: Анна Майорова © URA.RU За последнюю неделю в магазинах Свердловской области подешевели молоко, сметана, масло и маргарин. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «С 18 по 25 сентября 2023 года средняя стоимость килограмма сливочного масла упала на 1,02% до 751,05 рублей. За тот же вес маргарина придется заплатить 249,54 рублей (-1,86%). Пастеризованное молоко упало в цене всего на 0,09% до 61,95 рубля за „кило“. Сметана подешевела до 266,7 рублей за килограмм (-0,37%)» — следует из аналитики средних потребительских цен. Цены на стерилизованное молоко поддались противоположной тенденции. Килограмм продукта оценивают в среднем в 90,3 рублей (+1,41%). Ранее URA.RU писало, что за неделю на Среднем Урале подешевело детское питание. Спад цен достиг отметки в 2,26%.

За последнюю неделю в магазинах Свердловской области подешевели молоко, сметана, масло и маргарин. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «С 18 по 25 сентября 2023 года средняя стоимость килограмма сливочного масла упала на 1,02% до 751,05 рублей. За тот же вес маргарина придется заплатить 249,54 рублей (-1,86%). Пастеризованное молоко упало в цене всего на 0,09% до 61,95 рубля за „кило“. Сметана подешевела до 266,7 рублей за килограмм (-0,37%)» — следует из аналитики средних потребительских цен. Цены на стерилизованное молоко поддались противоположной тенденции. Килограмм продукта оценивают в среднем в 90,3 рублей (+1,41%). Ранее URA.RU писало, что за неделю на Среднем Урале подешевело детское питание. Спад цен достиг отметки в 2,26%.