28 сентября 2023

В Свердловской области за неделю подешевела молочная продукция

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
Заметнее всего на Среднем Урале подешевел маргарин Фото:

За последнюю неделю в магазинах Свердловской области подешевели молоко, сметана, масло и маргарин. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

«С 18 по 25 сентября 2023 года средняя стоимость килограмма сливочного масла упала на 1,02% до 751,05 рублей. За тот же вес маргарина придется заплатить 249,54 рублей (-1,86%). Пастеризованное молоко упало в цене всего на 0,09% до 61,95 рубля за „кило“. Сметана подешевела до 266,7 рублей за килограмм (-0,37%)» — следует из аналитики средних потребительских цен.

Цены на стерилизованное молоко поддались противоположной тенденции. Килограмм продукта оценивают в среднем в 90,3 рублей (+1,41%).

Ранее URA.RU писало, что за неделю на Среднем Урале подешевело детское питание. Спад цен достиг отметки в 2,26%.

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За последнюю неделю в магазинах Свердловской области подешевели молоко, сметана, масло и маргарин. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «С 18 по 25 сентября 2023 года средняя стоимость килограмма сливочного масла упала на 1,02% до 751,05 рублей. За тот же вес маргарина придется заплатить 249,54 рублей (-1,86%). Пастеризованное молоко упало в цене всего на 0,09% до 61,95 рубля за „кило“. Сметана подешевела до 266,7 рублей за килограмм (-0,37%)» — следует из аналитики средних потребительских цен. Цены на стерилизованное молоко поддались противоположной тенденции. Килограмм продукта оценивают в среднем в 90,3 рублей (+1,41%). Ранее URA.RU писало, что за неделю на Среднем Урале подешевело детское питание. Спад цен достиг отметки в 2,26%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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