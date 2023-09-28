28 сентября 2023

МЧС: в Курганской области объявлено штормовое предупреждение

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Клипарт по теме Погода. Челябинск., зима, лед, заморозки, ранетки, гололед
Жителей региона предупредили о низких температурах Фото:

В Курганской области 29 и 30 сентября повсеместно ожидаются заморозки. На территории объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«29-30 сентября повсеместно по Курганской области ожидаются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы составит от -3 до -8 градусов», — указано на сайте ведомства.

Ранее курганцам рассказали, когда выпадет первый снег. По данным метеорологов, это случится в середине октября.

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В Курганской области 29 и 30 сентября повсеместно ожидаются заморозки. На территории объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону. «29-30 сентября повсеместно по Курганской области ожидаются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы составит от -3 до -8 градусов», — указано на сайте ведомства. Ранее курганцам рассказали, когда выпадет первый снег. По данным метеорологов, это случится в середине октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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