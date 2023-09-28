МЧС: в Курганской области объявлено штормовое предупреждение

Жителей региона предупредили о низких температурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области 29 и 30 сентября повсеместно ожидаются заморозки. На территории объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«29-30 сентября повсеместно по Курганской области ожидаются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы составит от -3 до -8 градусов», — указано на сайте ведомства.

Ранее курганцам рассказали, когда выпадет первый снег. По данным метеорологов, это случится в середине октября.