28 сентября 2023

«Коммерсант»: работодатели рискуют деньгами из-за новых правил воинского учета

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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призывники, военкомат, повестка в армию, призыв в армию
Российские работодатели переживают за увеличенные штрафы от военкоматов Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

С 1 октября в РФ ужесточат штрафы до 400-500 тысяч рублей за игнорирование ведения работодателем воинского учета своего сотрудника. В преддверии даты среди работодателей вырос спрос на аутсорсинг этого процесса. Несмотря на это, военкоматы рискуют не справиться с резким наплывом заявок, из-за чего компании опасаются высоких штрафов, рассказали представители профильных организаций.

«В преддверии увеличения штрафов <…> в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Компании же, которые предоставляют эту услугу, как и сами работодатели, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы», — передает «Коммерсант». В газете подчеркнули, что для организаций, которые никогда не имели кадров, глубоко разбирающихся в нюансах воинского учета, единственным способом быстрее и эффективнее решить насущный вопрос стал аутсорсинг таких задач.

В газете подчеркнули, что есть вероятность, что военкоматы физически не успеют обработать все накопившиеся заявки. «Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных», — считает информированный источник из профильной компании.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для комментария. Ответ ожидается.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва в 2023 году. По его словам, мероприятия по набору граждан на воинскую службу пройдут по старым правилам.

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С 1 октября в РФ ужесточат штрафы до 400-500 тысяч рублей за игнорирование ведения работодателем воинского учета своего сотрудника. В преддверии даты среди работодателей вырос спрос на аутсорсинг этого процесса. Несмотря на это, военкоматы рискуют не справиться с резким наплывом заявок, из-за чего компании опасаются высоких штрафов, рассказали представители профильных организаций. «В преддверии увеличения штрафов <…> в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Компании же, которые предоставляют эту услугу, как и сами работодатели, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы», — передает «Коммерсант». В газете подчеркнули, что для организаций, которые никогда не имели кадров, глубоко разбирающихся в нюансах воинского учета, единственным способом быстрее и эффективнее решить насущный вопрос стал аутсорсинг таких задач. В газете подчеркнули, что есть вероятность, что военкоматы физически не успеют обработать все накопившиеся заявки. «Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных», — считает информированный источник из профильной компании. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для комментария. Ответ ожидается. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва в 2023 году. По его словам, мероприятия по набору граждан на воинскую службу пройдут по старым правилам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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