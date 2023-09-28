«Коммерсант»: работодатели рискуют деньгами из-за новых правил воинского учета

29 сентября 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Российские работодатели переживают за увеличенные штрафы от военкоматов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 С 1 октября в РФ ужесточат штрафы до 400-500 тысяч рублей за игнорирование ведения работодателем воинского учета своего сотрудника. В преддверии даты среди работодателей вырос спрос на аутсорсинг этого процесса. Несмотря на это, военкоматы рискуют не справиться с резким наплывом заявок, из-за чего компании опасаются высоких штрафов, рассказали представители профильных организаций. «В преддверии увеличения штрафов <…> в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Компании же, которые предоставляют эту услугу, как и сами работодатели, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы», — передает « Коммерсант ». В газете подчеркнули, что для организаций, которые никогда не имели кадров, глубоко разбирающихся в нюансах воинского учета, единственным способом быстрее и эффективнее решить насущный вопрос стал аутсорсинг таких задач. В газете подчеркнули, что есть вероятность, что военкоматы физически не успеют обработать все накопившиеся заявки. «Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных», — считает информированный источник из профильной компании. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для комментария. Ответ ожидается. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва в 2023 году. По его словам, мероприятия по набору граждан на воинскую службу пройдут по старым правилам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 октября в РФ ужесточат штрафы до 400-500 тысяч рублей за игнорирование ведения работодателем воинского учета своего сотрудника. В преддверии даты среди работодателей вырос спрос на аутсорсинг этого процесса. Несмотря на это, военкоматы рискуют не справиться с резким наплывом заявок, из-за чего компании опасаются высоких штрафов, рассказали представители профильных организаций. «В преддверии увеличения штрафов <…> в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Компании же, которые предоставляют эту услугу, как и сами работодатели, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы», — передает «Коммерсант». В газете подчеркнули, что для организаций, которые никогда не имели кадров, глубоко разбирающихся в нюансах воинского учета, единственным способом быстрее и эффективнее решить насущный вопрос стал аутсорсинг таких задач. В газете подчеркнули, что есть вероятность, что военкоматы физически не успеют обработать все накопившиеся заявки. «Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных», — считает информированный источник из профильной компании. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для комментария. Ответ ожидается. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва в 2023 году. По его словам, мероприятия по набору граждан на воинскую службу пройдут по старым правилам.