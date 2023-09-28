В Свердловской области производство транспорта увеличилось более чем на треть

29 сентября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Производство транспорта увеличилось на 35,9% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области производство автотранспорта в январе—августе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 35,9%. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата. «За первые восемь месяцев 2023 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 35,9% в сравнении с таким же сроком прошлого года. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки увеличилось на 45,1%. Объем изготовления прочих транспортных средств и оборудования поднялось до 35,6%» — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале. Также увеличился объем ремонта и монтажа машин и оборудования за аналогичный период. Показатели поднялись на 61,4%. Электрического оборудования в регионе стало больше на 21,2%. Ранее URA.RU писало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за чего на предприятии появилась нужда в новых сотрудниках. В список необходимых специальностей попали: сварщики и маляры.

В Свердловской области производство автотранспорта в январе—августе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 35,9%. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата. «За первые восемь месяцев 2023 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 35,9% в сравнении с таким же сроком прошлого года. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки увеличилось на 45,1%. Объем изготовления прочих транспортных средств и оборудования поднялось до 35,6%» — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале. Также увеличился объем ремонта и монтажа машин и оборудования за аналогичный период. Показатели поднялись на 61,4%. Электрического оборудования в регионе стало больше на 21,2%. Ранее URA.RU писало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за чего на предприятии появилась нужда в новых сотрудниках. В список необходимых специальностей попали: сварщики и маляры.