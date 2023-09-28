28 сентября 2023

В Свердловской области производство транспорта увеличилось более чем на треть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, сборка, автомобиль, завод, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
Производство транспорта увеличилось на 35,9% Фото:

В Свердловской области производство автотранспорта в январе—августе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 35,9%. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата.

«За первые восемь месяцев 2023 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 35,9% в сравнении с таким же сроком прошлого года. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки увеличилось на 45,1%. Объем изготовления прочих транспортных средств и оборудования поднялось до 35,6%» — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале.

Также увеличился объем ремонта и монтажа машин и оборудования за аналогичный период. Показатели поднялись на 61,4%. Электрического оборудования в регионе стало больше на 21,2%.

Ранее URA.RU писало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за чего на предприятии появилась нужда в новых сотрудниках. В список необходимых специальностей попали: сварщики и маляры.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области производство автотранспорта в январе—августе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 35,9%. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата. «За первые восемь месяцев 2023 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 35,9% в сравнении с таким же сроком прошлого года. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки увеличилось на 45,1%. Объем изготовления прочих транспортных средств и оборудования поднялось до 35,6%» — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале. Также увеличился объем ремонта и монтажа машин и оборудования за аналогичный период. Показатели поднялись на 61,4%. Электрического оборудования в регионе стало больше на 21,2%. Ранее URA.RU писало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за чего на предприятии появилась нужда в новых сотрудниках. В список необходимых специальностей попали: сварщики и маляры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...