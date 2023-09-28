28 сентября 2023

ВСУ взрывчаткой обесточили пять населенных пунктов в Курской области

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Роман Старовойт сообщил, что один из трансформаторов загорелся Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В слободе Белая (Курская область) беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены.

«В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. <…> Обесточены пять населенных пунктов и больница», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что один из трансформаторов загорелся.

По его словам, cпецслужбы отправились на место происшествия. Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, добавил Старовойт.

Ранее, 26 сентября, Старовойт заявил, что в Курской области была взорвана электроподстанция украинским беспилотником. По его словам, никто не пострадал. Он также сообщил о сбитом украинском дроне в Курчатовском районе, передает «Национальная служба новостей».

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В слободе Белая (Курская область) беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены. «В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. <…> Обесточены пять населенных пунктов и больница», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что один из трансформаторов загорелся. По его словам, cпецслужбы отправились на место происшествия. Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, добавил Старовойт. Ранее, 26 сентября, Старовойт заявил, что в Курской области была взорвана электроподстанция украинским беспилотником. По его словам, никто не пострадал. Он также сообщил о сбитом украинском дроне в Курчатовском районе, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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