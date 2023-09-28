ВСУ взрывчаткой обесточили пять населенных пунктов в Курской области

29 сентября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Роман Старовойт сообщил, что один из трансформаторов загорелся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В слободе Белая (Курская область) беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены. «В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. <…> Обесточены пять населенных пунктов и больница», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале . Он отметил, что один из трансформаторов загорелся. По его словам, cпецслужбы отправились на место происшествия. Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, добавил Старовойт. Ранее, 26 сентября, Старовойт заявил, что в Курской области была взорвана электроподстанция украинским беспилотником. По его словам, никто не пострадал. Он также сообщил о сбитом украинском дроне в Курчатовском районе, передает «Национальная служба новостей».

В слободе Белая (Курская область) беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены. «В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. <…> Обесточены пять населенных пунктов и больница», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что один из трансформаторов загорелся. По его словам, cпецслужбы отправились на место происшествия. Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, добавил Старовойт. Ранее, 26 сентября, Старовойт заявил, что в Курской области была взорвана электроподстанция украинским беспилотником. По его словам, никто не пострадал. Он также сообщил о сбитом украинском дроне в Курчатовском районе, передает «Национальная служба новостей».