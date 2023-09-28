В США предупредили Украину о сильнейшем поражении из-за попыток наступления

NYT: продолжение контрнаступления приведет к поражению Украины

29 сентября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Попытки продолжить контрнаступление сделают Украину уязвимой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ослабление западной поддержки для Украины влечет ее поражение на поле боя. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что ВСУ понесут огромные потери из-за продолжения контрнаступления. «Нетрудно увидеть сочетание изменения импульса на поле боя в сочетании с перспективой ослабления поддержки Запада, что, возможно, может привести к поражению, даже более значимому и деморализующему в некотором смысле, чем первоначальный российский план освободить Киев за считанные дни», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что продолжение контрнаступления грозит большими потерями ВСУ. В газете подчеркнули, что украинские командиры будут долго пытаться продвинуть наступление, подталкивать бойцов ВСУ к переломному моменту, утверждая, что настоящий прорыв состоится в ближайшее время. Однако это сделает Украину уязвимой. По словам авторов статьи, Украина может проиграть, поскольку у РФ больше преимуществ на поле боя. Они отметили, что победа России будет не только над Украиной, но и над США. Ранее сообщалось, что замедление контрнаступления невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в октябре бойцы ВСУ не смогут использовать западные танки. Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что российские военные имеют преимущество на поле боя за счет высокого уровня подготовки, передает телеканал 360. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации, передает «Национальная служба новостей». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти истощен, передает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ослабление западной поддержки для Украины влечет ее поражение на поле боя. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что ВСУ понесут огромные потери из-за продолжения контрнаступления. «Нетрудно увидеть сочетание изменения импульса на поле боя в сочетании с перспективой ослабления поддержки Запада, что, возможно, может привести к поражению, даже более значимому и деморализующему в некотором смысле, чем первоначальный российский план освободить Киев за считанные дни», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что продолжение контрнаступления грозит большими потерями ВСУ. В газете подчеркнули, что украинские командиры будут долго пытаться продвинуть наступление, подталкивать бойцов ВСУ к переломному моменту, утверждая, что настоящий прорыв состоится в ближайшее время. Однако это сделает Украину уязвимой. По словам авторов статьи, Украина может проиграть, поскольку у РФ больше преимуществ на поле боя. Они отметили, что победа России будет не только над Украиной, но и над США. Ранее сообщалось, что замедление контрнаступления невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в октябре бойцы ВСУ не смогут использовать западные танки. Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что российские военные имеют преимущество на поле боя за счет высокого уровня подготовки, передает телеканал 360. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации, передает «Национальная служба новостей». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти истощен, передает «Дни.ру».