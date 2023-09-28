NTY: Украина серьезно рискует, замедляя наступление

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ВСУ не смогут использовать западные танки из-за плохой погоды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замедление контрнаступления невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в октябре бойцы ВСУ не смогут использовать западные танки. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что американские танки Abrams и британские Challenger будут застревать в грязи из-за своего тяжелого веса.

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Чем опасны танки Abrams, доставленные на Украину

«В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией», — говорится в материале. По словам военного эксперта Марины Мирон, западные танки утонут в грязи.

25 сентября прибыли на Украину танки Abrams американского производства намного раньше, чем предполагалось, передает «Национальная служба новостей». Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Abrams, будут использоваться только в специфическихи хорошо подготовленных операциях, передает «Ридус». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, передает «Дни.ру».

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Замедление контрнаступления невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в октябре бойцы ВСУ не смогут использовать западные танки. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что американские танки Abrams и британские Challenger будут застревать в грязи из-за своего тяжелого веса. «В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией», — говорится в материале. По словам военного эксперта Марины Мирон, западные танки утонут в грязи. 25 сентября прибыли на Украину танки Abrams американского производства намного раньше, чем предполагалось, передает «Национальная служба новостей». Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Abrams, будут использоваться только в специфическихи хорошо подготовленных операциях, передает «Ридус». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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