NTY: Украина серьезно рискует, замедляя наступление

28 сентября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут использовать западные танки из-за плохой погоды Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замедление контрнаступления невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в октябре бойцы ВСУ не смогут использовать западные танки. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что американские танки Abrams и британские Challenger будут застревать в грязи из-за своего тяжелого веса. Новость по теме Чем опасны танки Abrams, доставленные на Украину «В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией», — говорится в материале . По словам военного эксперта Марины Мирон, западные танки утонут в грязи. 25 сентября прибыли на Украину танки Abrams американского производства намного раньше, чем предполагалось, передает «Национальная служба новостей». Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Abrams, будут использоваться только в специфическихи хорошо подготовленных операциях, передает «Ридус». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, передает «Дни.ру».

Замедление контрнаступления невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в октябре бойцы ВСУ не смогут использовать западные танки. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что американские танки Abrams и британские Challenger будут застревать в грязи из-за своего тяжелого веса. «В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией», — говорится в материале. По словам военного эксперта Марины Мирон, западные танки утонут в грязи. 25 сентября прибыли на Украину танки Abrams американского производства намного раньше, чем предполагалось, передает «Национальная служба новостей». Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Abrams, будут использоваться только в специфическихи хорошо подготовленных операциях, передает «Ридус». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, передает «Дни.ру».