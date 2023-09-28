В МО РФ отчитались о ночном обстреле ВСУ российских регионов

Ночью 29 сентября силами ПВО было уничтожено 11 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что один дрон был сбит над Калужской областью, десять над Курской.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов,», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В Минобороны отметили, что один беспилотник был сбит над Калужской областью и десять над Курской.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что в слободе Белая (Курская область) дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены, передает «Национальная служба новостей».
Ночью 29 сентября силами ПВО было уничтожено 11 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что один дрон был сбит над Калужской областью, десять над Курской. «Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов,», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В Минобороны отметили, что один беспилотник был сбит над Калужской областью и десять над Курской. Ранее губернатор Курской области сообщил, что в слободе Белая (Курская область) дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены, передает «Национальная служба новостей».