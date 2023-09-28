28 сентября 2023

В МО РФ отчитались о ночном обстреле ВСУ российских регионов

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь 219 сентября на территории РФ были уничтожены 11 дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью 29 сентября силами ПВО было уничтожено 11 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что один дрон был сбит над Калужской областью, десять над Курской.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов,», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В Минобороны отметили, что один беспилотник был сбит над Калужской областью и десять над Курской.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в слободе Белая (Курская область) дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены, передает «Национальная служба новостей».

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Ночью 29 сентября силами ПВО было уничтожено 11 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что один дрон был сбит над Калужской областью, десять над Курской. «Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов,», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В Минобороны отметили, что один беспилотник был сбит над Калужской областью и десять над Курской. Ранее губернатор Курской области сообщил, что в слободе Белая (Курская область) дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, пять населенных пунктов и больница обесточены, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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