В Перми на Совете округа обсудили проблемы молодежи

29 сентября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Глав округа призвали уделить внимание работе с молодежью Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми прошел Совет глав регионов Приволжского федерального округа, где обсудили работу с молодежью. Заседание провел полномочный представитель президента в округе Игорь Комаров. «Время бросает нашей стране, государственной системе, всем нам серьезный вызов. Призываю всех глав регионов округа уделить первостепенное внимание подготовке специалистов с учетом современных знаний по воспитанию для сферы образования, для общественных организаций, для органов государственной власти», — отметил Комаров. Он уточнил, что в прошлом году более одного миллиона человек приняли участие в общественных проектах для детей и молодежи. Также Комаров призвал обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку вне зависимости от места проживания. Ранее URA.RU рассказало, что главы регионов Приволжского федерального округа посетили выставку «Оружие победы» в Перми. Экскурсию организовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Перми прошел Совет глав регионов Приволжского федерального округа, где обсудили работу с молодежью. Заседание провел полномочный представитель президента в округе Игорь Комаров. «Время бросает нашей стране, государственной системе, всем нам серьезный вызов. Призываю всех глав регионов округа уделить первостепенное внимание подготовке специалистов с учетом современных знаний по воспитанию для сферы образования, для общественных организаций, для органов государственной власти», — отметил Комаров. Он уточнил, что в прошлом году более одного миллиона человек приняли участие в общественных проектах для детей и молодежи. Также Комаров призвал обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку вне зависимости от места проживания. Ранее URA.RU рассказало, что главы регионов Приволжского федерального округа посетили выставку «Оружие победы» в Перми. Экскурсию организовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.