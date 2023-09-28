28 сентября 2023

В Перми на Совете округа обсудили проблемы молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, исторический сквер, молодежь
Глав округа призвали уделить внимание работе с молодежью Фото:

В Перми прошел Совет глав регионов Приволжского федерального округа, где обсудили работу с молодежью. Заседание провел полномочный представитель президента в округе Игорь Комаров.

«Время бросает нашей стране, государственной системе, всем нам серьезный вызов. Призываю всех глав регионов округа уделить первостепенное внимание подготовке специалистов с учетом современных знаний по воспитанию для сферы образования, для общественных организаций, для органов государственной власти», — отметил Комаров.

Он уточнил, что в прошлом году более одного миллиона человек приняли участие в общественных проектах для детей и молодежи. Также Комаров призвал обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку вне зависимости от места проживания.

Ранее URA.RU рассказало, что главы регионов Приволжского федерального округа посетили выставку «Оружие победы» в Перми. Экскурсию организовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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В Перми прошел Совет глав регионов Приволжского федерального округа, где обсудили работу с молодежью. Заседание провел полномочный представитель президента в округе Игорь Комаров. «Время бросает нашей стране, государственной системе, всем нам серьезный вызов. Призываю всех глав регионов округа уделить первостепенное внимание подготовке специалистов с учетом современных знаний по воспитанию для сферы образования, для общественных организаций, для органов государственной власти», — отметил Комаров. Он уточнил, что в прошлом году более одного миллиона человек приняли участие в общественных проектах для детей и молодежи. Также Комаров призвал обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку вне зависимости от места проживания. Ранее URA.RU рассказало, что главы регионов Приволжского федерального округа посетили выставку «Оружие победы» в Перми. Экскурсию организовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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