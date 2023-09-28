Губернаторы приволжских регионов посетили выставку «Оружие победы» в Перми

Экскурсию на выставке для губернаторов организовали власти Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главы регионов Приволжского федерального округа прибыли в Пермь на совет глав. Свой день губернаторы начали с посещения выставки «Оружие Победы», экскурсию по которой организовал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В этом году Пермь празднует 300-летие. В честь этого здесь открылась большая выставка „Оружие Победы“. Пермские заводы, как и наши, внесли большой вклад в снабжение армии в годы Великой Отечественной войны. В том числе для того, чтобы доставить оружие уральских заводов на фронт, была построена железная дорога Ижевск-Балезино. Пермь сегодня, как Ижевск и Воткинск, решением Президента страны носит звание „Город трудовой доблести“», — отметил Бречалов. Также губернатор заснял видео с выставки, где отметил, что музей ему понравился.

Ранее стало известно, что в Перми пройдет совет глав регионов Приволжского федерального округа. На съезд также прибыл полномочный представитель президента в округе Игорь Комаров. Планируется, что вместе с губернаторами, представителями органов государственной власти и общественных организаций полпред обсудит организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях. Программа расписана на весь день.

Источник в политэлитах сообщал, что на съезде глава губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделится с коллегами положительным опытом в области молодежной политики. В том числе власти расскажут о проведении в крае студвесны и покажут главам учебные заведения и новый Дворец молодежи.