На спецоперации погиб член свердловской банды юриста-убийцы Федоровича

В зоне спецоперации на Украине погиб 38-летний участник банды юриста Василия Федоровича Егор Дровников из Каменска-Уральского. Информацию URA.RU подтвердили в администрации уральского города. Члены свердловской группировки с 2006-го по 2012-й совершили 14 убийств, грабежей, разбоев и похищений людей. На СВО Дровников отправился из колонии строгого режима, где должен был провести почти 22 года.
«Дровников погиб 13 сентября на СВО. Ему было 38 лет. Он служил мотострелком», — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Дровников сначала уехал на передовую в составе ЧВК «Вагнер». В июле он заключил контракт с Минобороны РФ. «Он проявил лучшие качества русского солдата», — добавили в мэрии уральского города. Прощание с ним пройдет 29 сентября на Аллее Славы в 11:00.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.