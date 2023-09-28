28 сентября 2023

На спецоперации погиб член свердловской банды юриста-убийцы Федоровича

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Егор Дровников был членом банды Василия Федоровича Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине погиб 38-летний участник банды юриста Василия Федоровича Егор Дровников из Каменска-Уральского. Информацию URA.RU подтвердили в администрации уральского города. Члены свердловской группировки с 2006-го по 2012-й совершили 14 убийств, грабежей, разбоев и похищений людей. На СВО Дровников отправился из колонии строгого режима, где должен был провести почти 22 года.

«Дровников погиб 13 сентября на СВО. Ему было 38 лет. Он служил мотострелком», — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Дровников сначала уехал на передовую в составе ЧВК «Вагнер». В июле он заключил контракт с Минобороны РФ. «Он проявил лучшие качества русского солдата», — добавили в мэрии уральского города. Прощание с ним пройдет 29 сентября на Аллее Славы в 11:00.

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В зоне спецоперации на Украине погиб 38-летний участник банды юриста Василия Федоровича Егор Дровников из Каменска-Уральского. Информацию URA.RU подтвердили в администрации уральского города. Члены свердловской группировки с 2006-го по 2012-й совершили 14 убийств, грабежей, разбоев и похищений людей. На СВО Дровников отправился из колонии строгого режима, где должен был провести почти 22 года. «Дровников погиб 13 сентября на СВО. Ему было 38 лет. Он служил мотострелком», — рассказали в мэрии Каменска-Уральского. Дровников сначала уехал на передовую в составе ЧВК «Вагнер». В июле он заключил контракт с Минобороны РФ. «Он проявил лучшие качества русского солдата», — добавили в мэрии уральского города. Прощание с ним пройдет 29 сентября на Аллее Славы в 11:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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