В Генштабе РФ рассказали, сколько составит срок службы по призыву

Генштаб РФ: срок срочной службы в РФ останется 12 месяцев
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Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября Фото:

Срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит — 12 месяцев», — отметил Цимлянский в ходе брифинга, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Сам призыв в большинстве регионов начнется 1 октября, на Крайнем Севере — с 1 ноября. Начало отправок со сборных пунктов запланировано с 16 октября.

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Срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит — 12 месяцев», — отметил Цимлянский в ходе брифинга, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Сам призыв в большинстве регионов начнется 1 октября, на Крайнем Севере — с 1 ноября. Начало отправок со сборных пунктов запланировано с 16 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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