В Генштабе РФ рассказали, сколько составит срок службы по призыву

Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября
Срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит — 12 месяцев», — отметил Цимлянский в ходе брифинга, опубликованного в
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