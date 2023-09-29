В Генштабе РФ рассказали, сколько составит срок службы по призыву

Генштаб РФ: срок срочной службы в РФ останется 12 месяцев

29 сентября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит — 12 месяцев», — отметил Цимлянский в ходе брифинга, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Сам призыв в большинстве регионов начнется 1 октября, на Крайнем Севере — с 1 ноября. Начало отправок со сборных пунктов запланировано с 16 октября.

Срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит — 12 месяцев», — отметил Цимлянский в ходе брифинга, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Сам призыв в большинстве регионов начнется 1 октября, на Крайнем Севере — с 1 ноября. Начало отправок со сборных пунктов запланировано с 16 октября.