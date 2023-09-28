28 сентября 2023

В Пермском крае нашли мужчину, который потерялся по пути с работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Протестные ожидания. Пермь, ппс, полиция, патруль полиции
Пермяка нашли живым Фото:

В селе Усть-Качка (Пермский край) завершились поиски 43-летнего мужчины. Его нашли живым.

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети ВКонтакте.

Мужчина пропал 28 сентября. Он вышел с работы в 9:00, а затем его местонахождение было неизвестно.

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В селе Усть-Качка (Пермский край) завершились поиски 43-летнего мужчины. Его нашли живым. «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети ВКонтакте. Мужчина пропал 28 сентября. Он вышел с работы в 9:00, а затем его местонахождение было неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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