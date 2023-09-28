В Пермском крае нашли мужчину, который потерялся по пути с работы

29 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Пермяка нашли живым Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Усть-Качка (Пермский край) завершились поиски 43-летнего мужчины. Его нашли живым. «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети ВКонтакте. Мужчина пропал 28 сентября. Он вышел с работы в 9:00, а затем его местонахождение было неизвестно.

В селе Усть-Качка (Пермский край) завершились поиски 43-летнего мужчины. Его нашли живым. «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети ВКонтакте. Мужчина пропал 28 сентября. Он вышел с работы в 9:00, а затем его местонахождение было неизвестно.