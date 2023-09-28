В Пермском крае нашли мужчину, который потерялся по пути с работы

Пермяка нашли живым
В селе Усть-Качка (Пермский край) завершились поиски 43-летнего мужчины. Его нашли живым.
«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети ВКонтакте.
Мужчина пропал 28 сентября. Он вышел с работы в 9:00, а затем его местонахождение было неизвестно.
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