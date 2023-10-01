Амурская дочка «Курганмашзавода» ищет испытателей оружия

Испытателям оружия предлагают зарплату от 70 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Бронетанковом ремонтном предприятии из Амурской области, которым руководит «Курганмашзавод», набирают испытателей вооружения с опытом работы. Сотрудникам готовы платить от 70 тысяч рублей. Информация о вакансии размещено холдингом «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«В связи с крупным гособоронзаказом, АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ (с. Возжаевка, Амурская область) расширяет поиск специалистов на вакансию: испытатель вооружения. Требования: среднее профобразование, опыт обращения с оружием. Заработная плата от 70 000 рублей», — говорится в объявлении.

В обязанности сотрудников входит проведение испытаний стволов патронами высокого давления, а также проверка оружия на меткость и кучность. График работы на предприятии: шесть дней в неделю. Сотрудникам предоставляет корпоративное питание, обучение на специальность до трех месяцев и отсрочка от призыва по мобилизации.

Ранее URA.RU писало, что на свердловском предприятии «Курганмашзавода» ищут испытателей пулеметов и пушек. Работникам бронетанкового предприятия предлагают зарплату от 52 тысяч рублей. Также сообщалось, что дочка КМЗ из Амурской области набирает испытателей и ремонтников бронемашин на зарплату от 70 тысяч рублей.