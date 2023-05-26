Дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга ищет испытателей оружия

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», набирает испытателей вооружения. Работникам готовы платить от 52 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте предприятия.
«АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: испытатель вооружения. Требования: знание устройства испытываемых пулеметов, пушек калибра до 100 мм и стрелкового оружия. Заработная плата: от 52 000 рублей», — указано в вакансии.
В должностные обязанности работников входит умение вести меткий огонь, проверять состояние вооружения перед испытаниями, пользоваться станцией и переговорным устройством. Также требуется производить своевременное обслуживание оружия после испытаний.
Ранее URA.RU писало, что бронетанковый завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», набирает ремонтников боевых машин. На предприятие требуются слесари для восстановления БМП и БТР. Работникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей.
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