В Челябинск приедет председатель госфонда «Защитники Отечества» Цивилева

29 сентября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Цивилева и Текслер будут на открытии нового здания двух организаций для помощи участникам СВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Челябинск приедет председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чтобы вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 2 октября принять участие в открытии нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО и филиала фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Текслер и председатель фонда „Защитники Отечества“ Цивилева примут участие в открытии нового здания, где разместились Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и отделение фонда. Мероприятие состоится 2 октября на улице Университетская Набережная», — уточнили в пресс-службе. Филиал фонда «Защитники Отечества» был открыт в Челябинске 30 мая для поддержки участников СВО и их семей. Временно он разместился по адресу: улица Смирных, 21А. На открытии отделения Текслер заявил, что после окончания строительства организация совместно с Единым центром переедут в большое новое здание.

В Челябинск приедет председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чтобы вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 2 октября принять участие в открытии нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО и филиала фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Текслер и председатель фонда „Защитники Отечества“ Цивилева примут участие в открытии нового здания, где разместились Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и отделение фонда. Мероприятие состоится 2 октября на улице Университетская Набережная», — уточнили в пресс-службе. Филиал фонда «Защитники Отечества» был открыт в Челябинске 30 мая для поддержки участников СВО и их семей. Временно он разместился по адресу: улица Смирных, 21А. На открытии отделения Текслер заявил, что после окончания строительства организация совместно с Единым центром переедут в большое новое здание.