28 сентября 2023

В Челябинск приедет председатель госфонда «Защитники Отечества» Цивилева

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание руководителей региональных филиалов фонда "Защитники Отечества". РАНХиГС. Москва, цивилева анна
Цивилева и Текслер будут на открытии нового здания двух организаций для помощи участникам СВО Фото:

В Челябинск приедет председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чтобы вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 2 октября принять участие в открытии нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО и филиала фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Текслер и председатель фонда „Защитники Отечества“ Цивилева примут участие в открытии нового здания, где разместились Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и отделение фонда. Мероприятие состоится 2 октября на улице Университетская Набережная», — уточнили в пресс-службе.

Филиал фонда «Защитники Отечества» был открыт в Челябинске 30 мая для поддержки участников СВО и их семей. Временно он разместился по адресу: улица Смирных, 21А. На открытии отделения Текслер заявил, что после окончания строительства организация совместно с Единым центром переедут в большое новое здание.

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В Челябинск приедет председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чтобы вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 2 октября принять участие в открытии нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО и филиала фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Текслер и председатель фонда „Защитники Отечества“ Цивилева примут участие в открытии нового здания, где разместились Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и отделение фонда. Мероприятие состоится 2 октября на улице Университетская Набережная», — уточнили в пресс-службе. Филиал фонда «Защитники Отечества» был открыт в Челябинске 30 мая для поддержки участников СВО и их семей. Временно он разместился по адресу: улица Смирных, 21А. На открытии отделения Текслер заявил, что после окончания строительства организация совместно с Единым центром переедут в большое новое здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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