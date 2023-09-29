Счетная палата заявила об улучшении уровня жизни россиян

Счетная палата отметила рост зарплат и снижение безработицы за полгода
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За полгода в России вырос уровень жизни за счет повышения реальных доходов населения Фото:

Счетная палата РФ отметила улучшение уровня жизни россиян за первое полугодие 2023 года. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте палаты. Из него следует, что в России снизилась безработица, повысилась зарплата и увеличились реальные доходы населения.

«В части показателей уровня жизни населения отмечалась положительная динамика. Безработица стабильно снижалась и в июне достигла исторического минимума. <…> Отмечалась положительная динамика начисления реальной заработной платы — выросла на 6%. <…> Реальных доходы — на 4,7%», — следует из доклада об исполнении федерального бюджета за январь — июнь 2023 года. Он опубликован Счетной палатой РФ.

Безработица в РФ достигла исторического минимума за полгода, достигнув отметки в 3,4%. Причем реальная зарплата выросла на 6%. Отмечается рост пенсионных выплат на 7,1%. Доходы населения также выросли на 4,7%.

Ранее в России приняли новый проект бюджета на следующие три года. Предполагается, что рост зарплат на этот период будет составлять 3,1%. Российский президент Владимир Путин поставил задачу перейти на высокий уровень зарплат для населения на ближайшие 10 лет. Также пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% с 2024 года, передает телеканал 360.

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Счетная палата РФ отметила улучшение уровня жизни россиян за первое полугодие 2023 года. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте палаты. Из него следует, что в России снизилась безработица, повысилась зарплата и увеличились реальные доходы населения. «В части показателей уровня жизни населения отмечалась положительная динамика. Безработица стабильно снижалась и в июне достигла исторического минимума. <…> Отмечалась положительная динамика начисления реальной заработной платы — выросла на 6%. <…> Реальных доходы — на 4,7%», — следует из доклада об исполнении федерального бюджета за январь — июнь 2023 года. Он опубликован Счетной палатой РФ. Безработица в РФ достигла исторического минимума за полгода, достигнув отметки в 3,4%. Причем реальная зарплата выросла на 6%. Отмечается рост пенсионных выплат на 7,1%. Доходы населения также выросли на 4,7%. Ранее в России приняли новый проект бюджета на следующие три года. Предполагается, что рост зарплат на этот период будет составлять 3,1%. Российский президент Владимир Путин поставил задачу перейти на высокий уровень зарплат для населения на ближайшие 10 лет. Также пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% с 2024 года, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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