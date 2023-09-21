Путин задал планку по зарплатам россиян на следующие 10 лет

Путин поставил планку по переходу к экономике высоких зарплат в следующие 10 лет
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин призвал поддерживать темпы роста зарплат россиян Фото:

Президент РФ Владимир Путин поставил планку по переходу к экономике высоких зарплат. С такой инициативой он выступил на расширенном заседании президиума госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».

«Ставлю планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Российский президент также поручил поддерживать темп роста зарплат и не сбавлять его.

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Президент РФ Владимир Путин поставил планку по переходу к экономике высоких зарплат. С такой инициативой он выступил на расширенном заседании президиума госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации». «Ставлю планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Российский президент также поручил поддерживать темп роста зарплат и не сбавлять его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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