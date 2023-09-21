Путин задал планку по зарплатам россиян на следующие 10 лет

Владимир Путин призвал поддерживать темпы роста зарплат россиян
Президент РФ Владимир Путин поставил планку по переходу к экономике высоких зарплат. С такой инициативой он выступил на расширенном заседании президиума госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
«Ставлю планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Российский президент также поручил поддерживать темп роста зарплат и не сбавлять его.
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