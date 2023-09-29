Беременную свердловчанку, упавшую в метро, перевели в общую палату

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Метрополитен, метрополитен, проспект космонавтов, метро, станция метро
Женщина попала под поезд на станции «Проспект Космонавтов» Фото:

Беременную женщину, упавшую на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

«Пациентка переведена в общую палату. Состояние — средней тяжести», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области».

Женщина упала на рельсы утром 18 сентября. По словам очевидцев, она стояла у края платформы, резко расплакалась и упала, попав под поезд. Ей провели операцию. Позднее выяснилось, что она была беременной.

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Беременную женщину, упавшую на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. «Пациентка переведена в общую палату. Состояние — средней тяжести», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области». Женщина упала на рельсы утром 18 сентября. По словам очевидцев, она стояла у края платформы, резко расплакалась и упала, попав под поезд. Ей провели операцию. Позднее выяснилось, что она была беременной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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