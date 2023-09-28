Жителям Нового Уренгоя откроют центральные дороги

В Новом Уренгое центральные дороги откроют в октябре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) заканчивается сезонный ремонт дорог. Для движения автомобилей откроются четыре участка, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Сезон дорожных работ близится к завершению. Спасибо всем за терпение, в этом году действительно было много задач, они не могли не повлиять на ритмы города», — написал глава Нового Уренгоя в своем telegram-канале.

Уже 2 октября в Новом Уренгое откроются участки дорог на улицах Сибирская и Таежная. 25 октября станет доступным движение на улице Геологоразведчиков. С 30 октября будет открыта улица Магистральная.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог в Новом Уренгое начался в конце апреля. Дорожники приступили к работам, не дожидаясь лета.