28 сентября 2023

Жителям Нового Уренгоя откроют центральные дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, каток, дорожные рабочие, лопаты, ремонт дороги, отсыпка
В Новом Уренгое центральные дороги откроют в октябре Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) заканчивается сезонный ремонт дорог. Для движения автомобилей откроются четыре участка, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Сезон дорожных работ близится к завершению. Спасибо всем за терпение, в этом году действительно было много задач, они не могли не повлиять на ритмы города», — написал глава Нового Уренгоя в своем telegram-канале.

Уже 2 октября в Новом Уренгое откроются участки дорог на улицах Сибирская и Таежная. 25 октября станет доступным движение на улице Геологоразведчиков. С 30 октября будет открыта улица Магистральная.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог в Новом Уренгое начался в конце апреля. Дорожники приступили к работам, не дожидаясь лета.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) заканчивается сезонный ремонт дорог. Для движения автомобилей откроются четыре участка, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Сезон дорожных работ близится к завершению. Спасибо всем за терпение, в этом году действительно было много задач, они не могли не повлиять на ритмы города», — написал глава Нового Уренгоя в своем telegram-канале. Уже 2 октября в Новом Уренгое откроются участки дорог на улицах Сибирская и Таежная. 25 октября станет доступным движение на улице Геологоразведчиков. С 30 октября будет открыта улица Магистральная. Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог в Новом Уренгое начался в конце апреля. Дорожники приступили к работам, не дожидаясь лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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