Жителям Нового Уренгоя откроют центральные дороги

В Новом Уренгое (ЯНАО) заканчивается сезонный ремонт дорог. Для движения автомобилей откроются четыре участка, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.
«Сезон дорожных работ близится к завершению. Спасибо всем за терпение, в этом году действительно было много задач, они не могли не повлиять на ритмы города», — написал глава Нового Уренгоя в своем telegram-канале.
Уже 2 октября в Новом Уренгое откроются участки дорог на улицах Сибирская и Таежная. 25 октября станет доступным движение на улице Геологоразведчиков. С 30 октября будет открыта улица Магистральная.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог в Новом Уренгое начался в конце апреля. Дорожники приступили к работам, не дожидаясь лета.
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