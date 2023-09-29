В курганском «Движении первых» готовятся назначить нового руководителя. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, дети, студенты, молодежь, учащиеся, движение первых
Новым руководителем движения занимающегося патриотическим воспитанием детей в Кургане может стать замдиректора библиотеки Фото:

Новым руководителем курганского «Движения первых», занимающегося патриотическим воспитанием детей и молодежи, станет замдиректора областной библиотеки имени Югова Мария Колчеданцева. Об этом URA.RU сообщил источники, связанные с сферой образования.

«В курганском отделения „Движение первых“ появится новый руководитель. На место бывшего председателя согласуют замдиректора библиотеки Югова Марию Колчеданцеву. Полагаю, что с ней у детей будет больше патриотической работы», — рассказал инсайдер. Со слов источника, она может быть назначена на должность в конце октября.

Сообщается, что еще одной возможной кандидатурой на руководящий пост в патриотическую организацию была ее действующий зампредседателя Татьяна Жорнова. Однако, по словам источника, она сама не захотела занимать эту должность. «Жорнова сама никогда не согласится встать на этот пост. Ее и так все устраивает», — добавил инсайдер.

Корреспондент URA.RU связался с представителями библиотеки имени Югова для уточнения информации. «Не могу ничего сказать по этому вопросу. Воспринимаю только реальные события, а не слухи. Когда все реально происходит, все подписано, сделаны приказы — тогда другой разговор», — рассказала замдиректора по библиотечной работе Лариса Самар. Также в разговоре сотрудник библиотеки уточнил, что сейчас Колчеданцева находится в отпуске. Связаться с ней оперативно не удалось. В распоряжении редакции нет ее личного номера телефона.

Ранее URA.RU писало, что бывший глава регионального отделения «Движения первых» Сергей Лоськов заявлял об уходе с должности. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию и планировал посвящать время своей семье, а затем «вернуться с новыми силами».

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Новым руководителем курганского «Движения первых», занимающегося патриотическим воспитанием детей и молодежи, станет замдиректора областной библиотеки имени Югова Мария Колчеданцева. Об этом URA.RU сообщил источники, связанные с сферой образования. «В курганском отделения „Движение первых“ появится новый руководитель. На место бывшего председателя согласуют замдиректора библиотеки Югова Марию Колчеданцеву. Полагаю, что с ней у детей будет больше патриотической работы», — рассказал инсайдер. Со слов источника, она может быть назначена на должность в конце октября. Сообщается, что еще одной возможной кандидатурой на руководящий пост в патриотическую организацию была ее действующий зампредседателя Татьяна Жорнова. Однако, по словам источника, она сама не захотела занимать эту должность. «Жорнова сама никогда не согласится встать на этот пост. Ее и так все устраивает», — добавил инсайдер. Корреспондент URA.RU связался с представителями библиотеки имени Югова для уточнения информации. «Не могу ничего сказать по этому вопросу. Воспринимаю только реальные события, а не слухи. Когда все реально происходит, все подписано, сделаны приказы — тогда другой разговор», — рассказала замдиректора по библиотечной работе Лариса Самар. Также в разговоре сотрудник библиотеки уточнил, что сейчас Колчеданцева находится в отпуске. Связаться с ней оперативно не удалось. В распоряжении редакции нет ее личного номера телефона. Ранее URA.RU писало, что бывший глава регионального отделения «Движения первых» Сергей Лоськов заявлял об уходе с должности. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию и планировал посвящать время своей семье, а затем «вернуться с новыми силами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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