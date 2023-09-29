Bloomberg: европейские чиновники не верят в успех атак ВСУ на Крым

Частые атаки ВСУ по Крыму вряд ли помогут киевскому режиму совершить решающий прорыв на земле. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Операции (Украины — прим. URA.RU) являются частью более широкой стратегии… Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземном конфликте в этом году», — приводит
Авторы статьи отметили, что на Западе скептически относятся к тому, что Киев сможет добиться результата. По их словам, ВСУ не могут порвать заминированные оборонительные линии РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера России Владимира Путина отдать Крым Киеву без боя. Украина увеличила количество попыток атаковать Крым. Российские системы ПВО 21 сентября сбили пять ракет большой дальности Storm Shadow над полуостровом, передает «Национальная служба новостей».
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