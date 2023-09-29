Bloomberg: европейские чиновники не верят в успех атак ВСУ на Крым

29 сентября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут прорвать заминированные оборонительные линии РФ. Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частые атаки ВСУ по Крыму вряд ли помогут киевскому режиму совершить решающий прорыв на земле. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Операции (Украины — прим. URA.RU) являются частью более широкой стратегии… Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземном конфликте в этом году», — приводит Bloomberg слова европейского политика. Авторы статьи отметили, что на Западе скептически относятся к тому, что Киев сможет добиться результата. По их словам, ВСУ не могут порвать заминированные оборонительные линии РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера России Владимира Путина отдать Крым Киеву без боя. Украина увеличила количество попыток атаковать Крым. Российские системы ПВО 21 сентября сбили пять ракет большой дальности Storm Shadow над полуостровом, передает «Национальная служба новостей».

Частые атаки ВСУ по Крыму вряд ли помогут киевскому режиму совершить решающий прорыв на земле. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Операции (Украины — прим. URA.RU) являются частью более широкой стратегии… Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземном конфликте в этом году», — приводит Bloomberg слова европейского политика. Авторы статьи отметили, что на Западе скептически относятся к тому, что Киев сможет добиться результата. По их словам, ВСУ не могут порвать заминированные оборонительные линии РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера России Владимира Путина отдать Крым Киеву без боя. Украина увеличила количество попыток атаковать Крым. Российские системы ПВО 21 сентября сбили пять ракет большой дальности Storm Shadow над полуостровом, передает «Национальная служба новостей».