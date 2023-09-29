Стали известны подробности убийства свердловчанки, чье тело нашли в коттедже

Свердловчанку, чей авто нашли в кювете, привязали к стулу и забили до смерти
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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Тело девушки наши на территории собственного коттеджа (архивное фото) Фото:

Елена Косецкая, которую нашли мертвой в поселке в Заречном (Свердловская область), была привязана к стулу. По данным источника, ей проломили голову.

«Косецкую нашли привязанной к стулу. Голова была проломлена», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.

Тело девушки нашли 28 сентября. Силовики подозревают в ее убийстве разнорабочего, который, предположительно, работал охранником или разнорабочим у Елены. Кроме того авто девушки нашли брошенным на трассе. Машина была в кювете несколько дней. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.

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Елена Косецкая, которую нашли мертвой в поселке в Заречном (Свердловская область), была привязана к стулу. По данным источника, ей проломили голову. «Косецкую нашли привязанной к стулу. Голова была проломлена», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Тело девушки нашли 28 сентября. Силовики подозревают в ее убийстве разнорабочего, который, предположительно, работал охранником или разнорабочим у Елены. Кроме того авто девушки нашли брошенным на трассе. Машина была в кювете несколько дней. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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