Стали известны подробности убийства свердловчанки, чье тело нашли в коттедже

Тело девушки наши на территории собственного коттеджа (архивное фото)
Елена Косецкая, которую нашли мертвой в поселке в Заречном (Свердловская область), была привязана к стулу. По данным источника, ей проломили голову.
«Косецкую нашли привязанной к стулу. Голова была проломлена», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.
Тело девушки нашли 28 сентября. Силовики подозревают в ее убийстве разнорабочего, который, предположительно, работал охранником или разнорабочим у Елены. Кроме того авто девушки нашли брошенным на трассе. Машина была в кювете несколько дней. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.
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