Стали известны подробности убийства свердловчанки, чье тело нашли в коттедже

Свердловчанку, чей авто нашли в кювете, привязали к стулу и забили до смерти

Тело девушки наши на территории собственного коттеджа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Елена Косецкая, которую нашли мертвой в поселке в Заречном (Свердловская область), была привязана к стулу. По данным источника, ей проломили голову.

«Косецкую нашли привязанной к стулу. Голова была проломлена», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.

Тело девушки нашли 28 сентября. Силовики подозревают в ее убийстве разнорабочего, который, предположительно, работал охранником или разнорабочим у Елены. Кроме того авто девушки нашли брошенным на трассе. Машина была в кювете несколько дней. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.