Жители курганского города игнорируют возможность задать вопросы мэру

Спустя неделю после открытия комментариев мэру написало три человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) проигнорировали возможность задать вопросы и обратиться к мэру Антону Мокану в комментариях под его постами в соцсети «ВКонтакте». Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницы чиновников.

«С момента открытия комментариев на странице мэра Мокана прошло больше недели, но их оставили только три человека», — отмечает корреспондент. Один из них содержал вопрос к мэрии под постом главы о гуманитарной акции передачи книг детям из ЛНР. Жительнице оперативно ответили от имени администрации Шадринска и подсказали, какие книги «предпочтительнее» и в какой пункт приема можно их принести.

Ранее сообщалось, что комментарии открыла глава Кургана Елена Ситникова. Узнав об этом, жители завалили мэра просьбами построить школу. На данный момент на ее странице насчитывается более 500 комментариев. Позже, вслед за Ситниковой такую же возможность 20 сентября шадринцам дал Антон Мокан, но подписчикам об этом официально не объявлялось.