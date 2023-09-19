За годы застройки в крупном микрорайоне города не появилась школа, несмотря на рост молодых семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы в комментариях массово просят у мэра построить школу в активно застраивающемся микрорайоне Бульвар Солнечный, где нет школы для учеников 5-11 классов. Об этом обеспокоенные жители пишут в комментариях на странице главы города Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте».

«У жителей Бульвара Солнечный важный вопрос: когда построится полноценная школа в микрорайоне? Обещания депутатов, которых мы выбирали, что школа будет — так и не исполнены», — пишет жительница. «Очень хочется прояснить вопрос о строительстве полноценной школы на Бульваре Солнечном. Это многолетняя и очень злободневная проблема. Микрорайон растет и развивается, количество жителей увеличивается, а имеющаяся прогимназия уже давно не удовлетворяет потребностям жителей», — также пишет женщина в комментариях. Жители переживают, что детям приходится тратить много времени на проезд в школы соседних районов Кургана.

Всего под постом Ситниковой насчитывается более 20 комментариев с просьбами о постройке в микрорайоне полноценной школы. Сейчас они находятся в топе по лайкам. Ранее курганцы уже объединялись для того, чтобы добиться стройки школы в Солнечном. Для координации этого вопроса они также создали чат, в котором насчитывалось более 700 человек.

Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием по теме в городскую администрацию. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана открыла комментарии для общения с жителями во «ВКонтакте», спустя полтора года существования ее страницы. Ситникова предупредила, что комментарии с переходом на личности, оскорблениями кого-либо, и с использованием ненормативной лексики будут удалены.

Жители Кургана просят главу города построить полноценную школу «ВКонтакте» Елена Ситникова https://vk.com/sitnikovaev45?w=wall710189098_866

В растущем микрорайоне детям приходится ездить в школы в другие районы города Соцсеть «ВКонтакте» комментарии к посту Елены Ситниковой vk.com/sitnikovaev45?w=wall710189098_866