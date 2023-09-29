Курганский губернатор Шумков ввел новые запреты и правила при режиме ЧС

Курганцам установили ряд правил при введении режима ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков утвердил постановление об ограничениях и правилах для граждан и организаций при введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий документ появился на сайте официальной правовой информации.

«Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации <…> на территории Курганской области», — звучит название постановления. Оно было подписан губернатором Вадимом Шумковым.

Документ содержит ряд ограничений и запретов, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Так, при получении сообщения о введении ЧС граждане должны незамедлительно выполнить распоряжения уполномоченных лиц об эвакуации. Необходимо иметь с собой документы, соблюдать порядок, оказывать помощь пострадавшим или сообщать о них.

Жителям запрещается создавать препятствия для работы уполномоченных лиц и общественного транспорта. Также нельзя заходить на огороженную территорию и распространять недостоверную информацию об опасности.

Организациям следует обеспечить проведение эвакуации своих сотрудников, снабдив их средствами защиты. Также необходимо начать аварийно-спасательные работы на своей территории. Если опасность угрожает жизни людей, то следует остановить работу предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским инвалидам, пострадавшим во время режима ЧС, произведут выплаты. Глава региона объявил, что власти дополнительно выплатят пострадавшим от пожаров по 15 тысяч рублей