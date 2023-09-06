Губернатор Шумков объявил о новых выплатах для пострадавших в ЧС

07 сентября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

О выплатах губернатор Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области инвалидам, пострадавшим во время ЧС, выплатят по 15 тысяч рублей. Об этом 7 сентября написал губернатора Курганской области Вадим Шумков. «Сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую помощь взрослым инвалидам из семей, пострадавших в ЧС. В основном это пенсионеры, чьи дачные объекты пострадали во время ЧС, и члены их семей. Всего 346 человек. Каждому будет выплачено по 15 000 рублей», — сообщил Шумков. Помимо этого власти заканчивают выплачивать 29 семьям погорельцев, в которых есть ребенок-инвалид, по 300 тысяч рублей. Шумков добавил, что представители правительства уже выплатили семьям погибших участников СВО, в которых есть школьники или дети дошкольного возраста, по 10 тысяч рублей. Некоторые из этих выплат Шумков анонсировал в конце августа. В весенних пожарах в Курганской области пострадали более 5600 человек и погибли более 20.

В Курганской области инвалидам, пострадавшим во время ЧС, выплатят по 15 тысяч рублей. Об этом 7 сентября написал губернатора Курганской области Вадим Шумков. «Сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую помощь взрослым инвалидам из семей, пострадавших в ЧС. В основном это пенсионеры, чьи дачные объекты пострадали во время ЧС, и члены их семей. Всего 346 человек. Каждому будет выплачено по 15 000 рублей», — сообщил Шумков. Помимо этого власти заканчивают выплачивать 29 семьям погорельцев, в которых есть ребенок-инвалид, по 300 тысяч рублей. Шумков добавил, что представители правительства уже выплатили семьям погибших участников СВО, в которых есть школьники или дети дошкольного возраста, по 10 тысяч рублей. Некоторые из этих выплат Шумков анонсировал в конце августа. В весенних пожарах в Курганской области пострадали более 5600 человек и погибли более 20.