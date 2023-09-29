Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки встретился с главой свердловского СКР

Анатолий Надбитов приезжал в Каменск-Уральский, чтобы провести прием граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Александр, отец 16-летней Даны, чье тело в начале августа нашли в овраге в Каменске-Уральском, 28 сентября встретился с и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области полковником юстиции Анатолием Надбитовым. Об этом URA.RU сообщил папа девочки.

О том, что Надбитов 28 сентября приедет в Каменск-Уральский, URA.RU писало ранее. По данным источника агентства, статусный силовик своей поездкой хотел показать московскому руководству, что держит ситуацию в городе, в котором за последние месяцы происходит много происшествий, на контроле. При этом в пресс-службе ведомства заявляли, что поездка носит сугубо плановый характер.

Сам Александр не планировал идти на встречу. Он признался корреспонденту агентства, что ему позвонили и сообщили о такой возможности. «Мне позвонил, наверное, какой-то из секретарей Надбитова и сообщил, что 28 сентября с ним можно встретиться по делу Даны», — пояснил Александр.

По словам мужчины, Надбитов пообещал ему, что силовики до конца октября установят точную причину смерти его дочки. «Сейчас готова лишь частичная экспертиза. В октябре, в начале, в середине, или, может быть, в конце, мне скажут результаты полной экспертизы», — уточнил Александр.

Новую версию следователи не нашли. По словам отца школьницы, они придерживаются того, что к ее убийству может быть причастен велосипедист Эдуард Голиков.

История Даны тянется с 7 августа. Именно в тот вечер девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. В столицу Урала она ездила, чтобы поступить в колледж. Однако она не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском. На кадрах был замечен Голиков. Позднее силовики задержали его. Мужчину отправили в СИЗО до 10 октября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.