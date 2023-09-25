Статусный свердловский силовик пытается прикрыться перед Москвой

Глава свердловского СУ СКР едет решать проблемы в Каменск-Уральский

В СКР заявляют, что Анатолий Надбитов едет в Каменск-Уральский, чтобы провести прием граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов своей поездкой в Каменск-Уральский покажет московскому руководству, что держит ситуацию в городе, где за последнее время произошло много криминальных историй, на личном контроле. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

Последние месяцы новости из Каменска-Уральского попадают на федеральные радары. Так с начала августа тянется история 16-летней Даны, которую нашли мертвой в лесополосе. Другой инцидент произошел в ночном клубе «Джой». Там застрелили боксера. Двое мужчин бросили в фонтан девушку из-за голубых волос. После этого на них завели два дела. На прошлой неделе переполох в городе вызвал местный житель, который угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его домой. Он заперся в подъезде и около трех часов находился там. Силовики брали подъезд штурмом.

«Своим приездом [в Каменск-Уральский] Надбитов убьет двух зайцев. Выполнит план по муниципалитетам и покажет начальству в Москве, что держит руку на пульсе», — пояснил собеседник агентства.

При этом в СУ СКР по Свердловской области уверяют, что поездка носит сугубо плановый характер. 28 сентября жители уральского города смогут обратиться к полковнику по вопросам расследования уголовных дел и по фактам невыплаты зарплаты.