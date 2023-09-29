В России увеличится МРОТ

Правительство РФ намерено увеличить МРОТ на 18,5%
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В РФ хотят повысить МРОТ до 19 242 рублей Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% в 2024 году. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее минимальная сумма оплаты труда составляла 16 242 рубля. Однако в соответствующий закон были внесены поправки. «В связи с повышением МРОТ минимальный размер оплаты труда устанавливается с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля (рост 18,5%)», — говорится в тексте пояснительной записки.

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% в 2024 году. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее минимальная сумма оплаты труда составляла 16 242 рубля. Однако в соответствующий закон были внесены поправки. «В связи с повышением МРОТ минимальный размер оплаты труда устанавливается с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля (рост 18,5%)», — говорится в тексте пояснительной записки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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