В России увеличится МРОТ

В РФ хотят повысить МРОТ до 19 242 рублей
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% в 2024 году. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Ранее минимальная сумма оплаты труда составляла 16 242 рубля. Однако в соответствующий закон были внесены поправки. «В связи с повышением МРОТ минимальный размер оплаты труда устанавливается с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля (рост 18,5%)», — говорится
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