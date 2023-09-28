В городах ЯНАО перекроют центр из-за нового праздника. Карта

В Салехарде и Губкинском 30 сентября ограничат автомобильное движение

29 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Салехарде и Губкинском перекроют дороги чтобы отметить новый праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде и Губкинском (ЯНАО) 30 сентября ограничат автомобильное движение из-за праздничных мероприятий, посвященных воссоединению новых регионов с Россией. Об этом сообщают городские пресс-службы. «В связи с проведением мероприятий, посвященных воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, движение транспортных средств 30 сентября будет перекрыто на некоторых участках дороги», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В окружной столице перекроют улицу Матросова возле центра культуры и спорта «Геолог» с 11 до 15 часов. Автомобильное движение будет ограничено и в Губкинском с 10 до 13 часов 30 минут 30 сентября. Там будет закрыта площадь возле «Олимпа» на пересечении улиц Мира и проспекта Губкина. Ранее URA.RU рассказало, что президент РФ Владимир Путин подписал 28 сентября указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с Россией. Отмечаться праздник будет 30 сентября. Схема перекрытия движения в Салехарде 30 сентября Фото: группа «Администрация Салехарда», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-118907081_61422 Схема ограничения движения в Губкинском 30 сентября Фото: telegram-канал «Администрация Губкинского» — https://t.me/gubadm89/7744

В Салехарде и Губкинском (ЯНАО) 30 сентября ограничат автомобильное движение из-за праздничных мероприятий, посвященных воссоединению новых регионов с Россией. Об этом сообщают городские пресс-службы. «В связи с проведением мероприятий, посвященных воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, движение транспортных средств 30 сентября будет перекрыто на некоторых участках дороги», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В окружной столице перекроют улицу Матросова возле центра культуры и спорта «Геолог» с 11 до 15 часов. Автомобильное движение будет ограничено и в Губкинском с 10 до 13 часов 30 минут 30 сентября. Там будет закрыта площадь возле «Олимпа» на пересечении улиц Мира и проспекта Губкина. Ранее URA.RU рассказало, что президент РФ Владимир Путин подписал 28 сентября указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с Россией. Отмечаться праздник будет 30 сентября.