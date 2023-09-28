28 сентября 2023

В городах ЯНАО перекроют центр из-за нового праздника. Карта

В Салехарде и Губкинском 30 сентября ограничат автомобильное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, перекрытие дороги, 9 мая
В Салехарде и Губкинском перекроют дороги чтобы отметить новый праздник Фото:

В Салехарде и Губкинском (ЯНАО) 30 сентября ограничат автомобильное движение из-за праздничных мероприятий, посвященных воссоединению новых регионов с Россией. Об этом сообщают городские пресс-службы.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, движение транспортных средств 30 сентября будет перекрыто на некоторых участках дороги», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В окружной столице перекроют улицу Матросова возле центра культуры и спорта «Геолог» с 11 до 15 часов.

Автомобильное движение будет ограничено и в Губкинском с 10 до 13 часов 30 минут 30 сентября. Там будет закрыта площадь возле «Олимпа» на пересечении улиц Мира и проспекта Губкина.

Ранее URA.RU рассказало, что президент РФ Владимир Путин подписал 28 сентября указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с Россией. Отмечаться праздник будет 30 сентября.

Схема перекрытия движения в Салехарде 30 сентября
Схема перекрытия движения в Салехарде 30 сентября
Фото:
Схема ограничения движения в Губкинском 30 сентября
Схема ограничения движения в Губкинском 30 сентября
Фото:

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В Салехарде и Губкинском (ЯНАО) 30 сентября ограничат автомобильное движение из-за праздничных мероприятий, посвященных воссоединению новых регионов с Россией. Об этом сообщают городские пресс-службы. «В связи с проведением мероприятий, посвященных воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, движение транспортных средств 30 сентября будет перекрыто на некоторых участках дороги», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В окружной столице перекроют улицу Матросова возле центра культуры и спорта «Геолог» с 11 до 15 часов. Автомобильное движение будет ограничено и в Губкинском с 10 до 13 часов 30 минут 30 сентября. Там будет закрыта площадь возле «Олимпа» на пересечении улиц Мира и проспекта Губкина. Ранее URA.RU рассказало, что президент РФ Владимир Путин подписал 28 сентября указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с Россией. Отмечаться праздник будет 30 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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