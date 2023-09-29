Депобр разместил объявление о вакансии замдиректора в соцсети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент образования и науки Курганской области приглашает кандидатов на должность заместителя директора. В группе ведомства во «ВКонтакте» размещена информация о вакансии и адресе, куда соискатели могут направлять резюме.

«В департаменте образования и науки Курганской области кадровые изменения. Заместитель директора ведомства Иван Хлебников покинул свой пост. […] В настоящее время должность заместителя директора департамента образования и науки Курганской области вакантна. Резюме можно направлять на электронную почту: don@kurganobl.ru или по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 35», — говорится в сообщении депобра.

Указано, что замруководителя курирует вопросы молодежной политики, патриотики, добровольчества, дополнительного образования, детского отдыха. Иван Хлебников проработал в должности пять лет. При его непосредственном участии в регионе проводились масштабные мероприятия, реализовывались важные проекты и программы. Коллеги пожелали Хлебникову благополучия, успехов, новых достижений и высот.

URA.RU писало, что Иван Хлебников ушел с должности замдиректора департамента образования и науки Курганской области в отставку по собственному желанию. Он пояснил, что уходит в отпуск с последующим увольнением. 28 сентября был последний рабочий день Хлебникова в депобре. В январе 2023 года уволилась первый замдиректора департамента Ирина Андрейченко. Эта должность и сейчас остается вакантной.

Скрин: департамент образования и науки Курганской области, «ВКонтакте», https://vk.com/donkurgan