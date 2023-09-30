В Госдуме призвали увеличить количество учений

Депутат Госдумы Хамзаев: в РФ следует чаще проводить учения

30 сентября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Россияне должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России следует увеличить количество различных учений, чтобы люди были готовы к всевозможным чрезвычайным ситуациям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Чем больше грамотно сделанных учений в тех реалиях, в которых мы находимся на протяжении долгого времени, тем будет только лучше. При любой ЧС органы и структуры, гражданское общество будут вести себя максимально профессионально с точки зрения безопасности. Хотелось бы, чтобы учения не носили бутафорного характера, когда при учебном пожаре люди спокойно выходят на улицу», — сказал Бийсултан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что для проведения учений с гражданами должны быть определенные нормативы. «К этому надо подходить внимательно. Если пожарные учения, то должна быть скорость освобождения здания, а не просто отчитаться фотографией, что все на улице. Если мы говорим про учения такого характера, то должны быть критерии», — уточнил он. При этом, отметил депутат Хамзаев, организации следует не только штрафовать за невыполнение нормативов, но и премировать за выполнение. «Здесь нужна не только система мониторинга, но еще и система поощрений. Через поощрения можно стимулировать адекватное отношение к учениям. В любой такой ситуации важна скорость реакции», — заключил собеседник агентства. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что 3 октября все территориальные органы ведомства проведут штабную тренировку по гражданской обороне. Там отметили, что подобные тренировки проводятся ежегодно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует увеличить количество различных учений, чтобы люди были готовы к всевозможным чрезвычайным ситуациям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Чем больше грамотно сделанных учений в тех реалиях, в которых мы находимся на протяжении долгого времени, тем будет только лучше. При любой ЧС органы и структуры, гражданское общество будут вести себя максимально профессионально с точки зрения безопасности. Хотелось бы, чтобы учения не носили бутафорного характера, когда при учебном пожаре люди спокойно выходят на улицу», — сказал Бийсултан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что для проведения учений с гражданами должны быть определенные нормативы. «К этому надо подходить внимательно. Если пожарные учения, то должна быть скорость освобождения здания, а не просто отчитаться фотографией, что все на улице. Если мы говорим про учения такого характера, то должны быть критерии», — уточнил он. При этом, отметил депутат Хамзаев, организации следует не только штрафовать за невыполнение нормативов, но и премировать за выполнение. «Здесь нужна не только система мониторинга, но еще и система поощрений. Через поощрения можно стимулировать адекватное отношение к учениям. В любой такой ситуации важна скорость реакции», — заключил собеседник агентства. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что 3 октября все территориальные органы ведомства проведут штабную тренировку по гражданской обороне. Там отметили, что подобные тренировки проводятся ежегодно.