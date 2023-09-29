В Тюмени продолжают расти цены на топливо

В Тюмени, несмотря на падение биржевой стоимости топлива, продолжают расти цены на бензин. Такие данные приводит в своем telegram-канале «РБК Тюмень».
«В Тюмени сетевые АЗС догоняют цены на частных заправках. Несмотря на падение биржевой стоимости топлива, на некоторых заправках рост цен продолжился», — говорится в сообщении.
Исследования показывают, что средний рост цены топлива составляет 80 копеек за литр в зависимости от сети и марки бензина. Однако у некоторых частных заправщиков отмечается небольшое снижения ценника — в среднем на 50 копеек за литр.
Ранее URA.RU рассказало, что рост цен на топливо исследовали в тюменском управлении ФАС. В отчете ведомства говорится, что нарушений не зафиксировано.
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