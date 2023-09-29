В Тюмени продолжают расти цены на топливо

Стоимость топлива на заправках Тюмени выросла за неделю в среднем на 80 копеек
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, пистолет азс
Цена у сетевых АЗС в Тюмени и области приблизились к уровню частных заправщиков Фото:

В Тюмени, несмотря на падение биржевой стоимости топлива, продолжают расти цены на бензин. Такие данные приводит в своем telegram-канале «РБК Тюмень».

«В Тюмени сетевые АЗС догоняют цены на частных заправках. Несмотря на падение биржевой стоимости топлива, на некоторых заправках рост цен продолжился», — говорится в сообщении.

Исследования показывают, что средний рост цены топлива составляет 80 копеек за литр в зависимости от сети и марки бензина. Однако у некоторых частных заправщиков отмечается небольшое снижения ценника — в среднем на 50 копеек за литр.

Ранее URA.RU рассказало, что рост цен на топливо исследовали в тюменском управлении ФАС. В отчете ведомства говорится, что нарушений не зафиксировано.

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В Тюмени, несмотря на падение биржевой стоимости топлива, продолжают расти цены на бензин. Такие данные приводит в своем telegram-канале «РБК Тюмень». «В Тюмени сетевые АЗС догоняют цены на частных заправках. Несмотря на падение биржевой стоимости топлива, на некоторых заправках рост цен продолжился», — говорится в сообщении. Исследования показывают, что средний рост цены топлива составляет 80 копеек за литр в зависимости от сети и марки бензина. Однако у некоторых частных заправщиков отмечается небольшое снижения ценника — в среднем на 50 копеек за литр. Ранее URA.RU рассказало, что рост цен на топливо исследовали в тюменском управлении ФАС. В отчете ведомства говорится, что нарушений не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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