В Тюмени продолжают расти цены на топливо

Стоимость топлива на заправках Тюмени выросла за неделю в среднем на 80 копеек

Цена у сетевых АЗС в Тюмени и области приблизились к уровню частных заправщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени, несмотря на падение биржевой стоимости топлива, продолжают расти цены на бензин. Такие данные приводит в своем telegram-канале «РБК Тюмень».

«В Тюмени сетевые АЗС догоняют цены на частных заправках. Несмотря на падение биржевой стоимости топлива, на некоторых заправках рост цен продолжился», — говорится в сообщении.

Исследования показывают, что средний рост цены топлива составляет 80 копеек за литр в зависимости от сети и марки бензина. Однако у некоторых частных заправщиков отмечается небольшое снижения ценника — в среднем на 50 копеек за литр.

Ранее URA.RU рассказало, что рост цен на топливо исследовали в тюменском управлении ФАС. В отчете ведомства говорится, что нарушений не зафиксировано.