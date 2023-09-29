Депутат Гусев: в Крыму хотят создать купол безопасности от дронов ВСУ

29 сентября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Купол безопасности от дронов ВСУ работает в Москве, напомнил Дмитрий Гусев Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму и Севастополе могут создать купол безопасности от беспилотников ВСУ (когда дрон попадает в него, он теряет управление и падает). Подобная система была введена ранее в Москве, рассказал в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-за правду», член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Наша партия сумела запустить создание купола безопасности в Москве. Летом, когда возникла серьезная угроза, мы отправили наши конкретные предложения по этим системам в правительство, Министерство обороны, в Федеральные службы безопасности и в конце августа московское правительство начало говорить о том, что опережающими темпами этот купол создается. Они молодцы, что так быстро взялись за это дело. В других регионах ситуация чуть сложнее. Мы отправили также наши предложения властям Крыма и Севастополя», — объяснил Дмитрий Гусев. При этом депутат Госдумы добавил, что подобные куполы защиты от дронов ВСУ могут появиться также и в приграничных регионах РФ (Курская, Брянская, Белгородская области). «Сейчас, вместе с нашим Общественным центром поддержки оборонных инициатив и моим товарищем Дмитрием Кузнецовым (член комитета Госдумы по обороне), будем готовить такие конкретные предложения для всех регионов, которые подвергаются налетам беспилотников. Купол защищает весь город полностью. Отдельно также надо оснащать службу безопасности стратегических объектов, школы, больницы, детские сады, железнодорожные станции, аэропорты, антидроновым оружием, чтобы они могли в случае, если не сработает купол, хотя эта система должна сработать, обеспечить в индивидуальном порядке борьбу с этими беспилотниками», — отметил Гусев. По словам собеседника агентства, также в городах России нужно проводить с гражданами учения, как себя вести в случае атак дронов. «Второе, что нужно сделать для нашей безопасности, раз мы говорим о комплексной защите, — это научить людей правильно действовать в случае подобных налетов. Сегодня в Севастополе уже проходят такие учения, когда всех жителей учат, как действовать в случаях атак беспилотников. Это очень правильное решение властей. Уверен, что такие учения нужно делать не только в Севастополе, Крыму, но и во всех регионах нашей страны», — подчеркнул он. Ранее беспилотники ВСУ сбросили два взрывных устройства на подстанцию слободы Белая Курской области. В результате чего были обесточены пять населенных пунктов и больница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крыму и Севастополе могут создать купол безопасности от беспилотников ВСУ (когда дрон попадает в него, он теряет управление и падает). Подобная система была введена ранее в Москве, рассказал в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-за правду», член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Наша партия сумела запустить создание купола безопасности в Москве. Летом, когда возникла серьезная угроза, мы отправили наши конкретные предложения по этим системам в правительство, Министерство обороны, в Федеральные службы безопасности и в конце августа московское правительство начало говорить о том, что опережающими темпами этот купол создается. Они молодцы, что так быстро взялись за это дело. В других регионах ситуация чуть сложнее. Мы отправили также наши предложения властям Крыма и Севастополя», — объяснил Дмитрий Гусев. При этом депутат Госдумы добавил, что подобные куполы защиты от дронов ВСУ могут появиться также и в приграничных регионах РФ (Курская, Брянская, Белгородская области). «Сейчас, вместе с нашим Общественным центром поддержки оборонных инициатив и моим товарищем Дмитрием Кузнецовым (член комитета Госдумы по обороне), будем готовить такие конкретные предложения для всех регионов, которые подвергаются налетам беспилотников. Купол защищает весь город полностью. Отдельно также надо оснащать службу безопасности стратегических объектов, школы, больницы, детские сады, железнодорожные станции, аэропорты, антидроновым оружием, чтобы они могли в случае, если не сработает купол, хотя эта система должна сработать, обеспечить в индивидуальном порядке борьбу с этими беспилотниками», — отметил Гусев. По словам собеседника агентства, также в городах России нужно проводить с гражданами учения, как себя вести в случае атак дронов. «Второе, что нужно сделать для нашей безопасности, раз мы говорим о комплексной защите, — это научить людей правильно действовать в случае подобных налетов. Сегодня в Севастополе уже проходят такие учения, когда всех жителей учат, как действовать в случаях атак беспилотников. Это очень правильное решение властей. Уверен, что такие учения нужно делать не только в Севастополе, Крыму, но и во всех регионах нашей страны», — подчеркнул он. Ранее беспилотники ВСУ сбросили два взрывных устройства на подстанцию слободы Белая Курской области. В результате чего были обесточены пять населенных пунктов и больница.