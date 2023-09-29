Замглавы Минцифры освободили от должности

Распоряжение об освобождении Дмитрий Кима подписал премьер-министр РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглвы Минцифры РФ Дмитрия Кима. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра.
«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении премьер-министра. Оно опубликовано на
О возможном уходе Кима со своего поста газета «Ведомости» писала еще в июне. По словам источника газеты, Ким не покинет периметр министерства, а может взять на себя направление госинформатизации.
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