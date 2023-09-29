Замглавы Минцифры освободили от должности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, шариковая ручка, деловой стиль одежды
Распоряжение об освобождении Дмитрий Кима подписал премьер-министр РФ Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглвы Минцифры РФ Дмитрия Кима. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра.

«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении премьер-министра. Оно опубликовано на портале правовых актов.

О возможном уходе Кима со своего поста газета «Ведомости» писала еще в июне. По словам источника газеты, Ким не покинет периметр министерства, а может взять на себя направление госинформатизации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглвы Минцифры РФ Дмитрия Кима. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра. «Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении премьер-министра. Оно опубликовано на портале правовых актов. О возможном уходе Кима со своего поста газета «Ведомости» писала еще в июне. По словам источника газеты, Ким не покинет периметр министерства, а может взять на себя направление госинформатизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...